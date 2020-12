Jaaroverzicht: de mode van 2020 in vijf grote thema’s

De mode is veelkleurig en veranderlijk - maar aan het einde van het jaar zijn er altijd een paar rode lijnen in te ontdekken. Wat waren die in 2020? FashionUnited vat de mode van een veelbewogen jaar samen in vijf centrale thema’s.

Digitalisering: van online winkelen tot virtuele modeweken

De opmerkelijkste tendens in de mode was ongetwijfeld de exponentieel groeiende digitalisering. Deze was voor 2020 al een eind op weg. Online winkelen nam het afgelopen decennium flink toe in populariteit, en in 2019 presenteerde marketingbureau Nightingale al een volledig virtuele catwalkpresentatie, en ontwikkelden digitaal modehuis The Fabricant en ontwerpster Iris van Wees virtuele kledingstukken.