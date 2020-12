Spaanse topvrouw: digitale modeshows en fysieke modeshows zullen zij aan zij blijven bestaan

Madrid- Eind oktober vond in Spanje het belangrijkste evenement voor Spaanse badmode plaats: Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Ondanks de omstandigheden stemde de opkomst hoopvol: 38 ontwerpers, 20 modeshows en een online publiek van bijna 50.000 mensen; 525 meer dan in 2019. FashionUnited sprak exclusief met de directrice van het mode evenement, Nuria de Miguel. Naast directrice van de show op de Canarische eilanden, is De Miguel ook directrice van de Madrileense Mercedes-Benz Fashion Week (MBFWMadrid). We vroegen haar naar haar mening over hybride catwalk evenementen, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de toekomst van de sector.

We leven in onzekere tijden. Heeft u op enig moment getwijfeld om Gran Canaria Swim Week door te laten gaan?

Zowel in de Raad van Gran Canaria als binnen IFEMA, wisten we zeker dat deze editie door moest gaan. De branche had het hard nodig. Dit was een speciale bijeenkomst, die aangepast was aan de tijden waarin we leven, in de vorm van een hybride, professioneel evenement waarmee we het vele werk van de 38 ontwerpers die deelnamen zichtbaarheid wilden geven, zowel het werk van de ontwerpers op internationaal als op nationaal niveau. Een belangrijk evenement voor de sector, net zoals Mercedes-Benz Fashion Week Madrid van afgelopen september dat ook was.

Hoe onderscheidt dit catwalk evenement zich van vergelijkbare evenementen?

Het is een evenement met meerdere catwalk presentaties waar uitsluitend badmode in aan bod komt. Ontwerp en kwaliteit staan centraal. De show wordt gehouden op een unieke locatie: Gran Canaria. De spectaculaire landschappen van het eiland vormen de inspiratie van lokale ontwerpers en bieden de professionals die Gran Canaria bezoeken een unieke omgeving, waar voor hen veel te beleven is. Hierin is ook een rol weggelegd voor de creaties van Canarische designers (jonge ontwerpers en gevestigde ontwerpers), en ook voor de gevestigde ontwerpers op nationaal en internationaal niveau.

Wat valt u op aan de deelnemers van dit jaar?

Het hoge niveau van de ontwerpers en de merken die deelnemen. In deze ingewikkelde tijden zijn we erin geslaagd een belangrijke groep ontwerpers, opkomende ontwerpers en gevestigde ontwerpers te verenigen, die keihard hebben gewerkt de afgelopen maanden, zelfs tijdens een volledige lockdown in Spanje. Ze hebben de kans gehad om te laten zien dat ze dat konden en hebben dat gedaan. Op die manier zijn ze erin geslaagd collecties van topkwaliteit te creëren, en hebben daarin ook duurzaamheid niet uit het oog verloren, noch in het gebruik van materialen noch op het moment dat het eindproduct gefabriceerd moest worden.

Het was een interessante editie, waarin verschillende collecties met succes verenigd werden. Bovendien werden de collecties goed ontvangen door de pers en de inkopers, professionals aanwezig op het evenement.

Waarom heeft u Paz Vega gekozen als gezicht van het evenement?

Elk jaar wordt er een ambassadrice gekozen voor Gran Canaria Swim Week. Dit jaar dachten we aan de actrice Paz Vega, die veel verschillende kwaliteiten heeft en een goed gewaardeerde professional is binnen haar sector. Ze heeft een goede reputatie en daarnaast is ze een goede ambassadrice voor badmode merken. Bij dat alles komt ook nog dat ze veel aandacht besteedt aan haar digitale aanwezigheid en dat is een bonus voor onze modeshow.

Hoe maakt u de balans op voor het evenement?

Ik ben heel tevreden. Voor Ifema was het zeer belangrijk dat de Raad van Bestuur van Gran Canaria, waarmee we samen het evenement organiseerden, tevreden zou zijn met het resultaat en dat is zo. Ik wil graag de belangrijke samenwerking tussen de twee partijen benadrukken, en de hoop en positieve energie die te allen tijde zegevierde. Dankzij dit alles waren we in staat het project te verwezenlijken. We zijn er ook in geslaagd een volledig programma te creëren met modeshows van belangrijke merken en we hebben gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de deelnemende merken. Ook hebben we de zakelijke kant versterkt door middel van de aanwezigheid van 18 inkopers, waaronder twee uit het buitenland.

Een recent artikel van WWD stelde dat de ontwerpers die na de pandemie weer vooral kiezen voor fysieke catwalk presentaties, succes zullen boeken. Dat is wat mensen verwachten. Hoe denkt u daarover?

Momenteel is het erg lastig om te voorspellen hoe modeshows eruit zullen zien wanneer de pandemie voorbij is. Ik kan u wel vertellen dat we de ontwikkeling van de sector in de gaten houden en we ons blijven inzetten zodat we in de huidige situatie op de best mogelijke manier kunnen reageren. Het is wel een feit dat de kracht, energie en emotie die bij een fysieke modeshow hoort, niet op dezelfde manier aanwezig kan zijn als men de vorm van het evenement aanpast. In digitale vorm vormen de shows een aanvulling. Daarom blijft de ideale modeshow, wanneer deze gehouden kan worden, nog steeds de fysieke modeshow.

Is het digitale tijdperk iets dat zal blijven bestaan volgens u, of eerder een hulpmiddel?

Het digitale tijdperk zal blijven bestaan. Ik ben er echter van overtuigd dat fysieke modeshows ook nog gehouden zullen worden. We moeten mode van dichtbij kunnen zien, mode moet je kunnen opsnuiven en vooral voelen. Digitale hulpmiddelen zullen niet snel verdwijnen maar zullen een aanvulling vormen op de fysieke modeshows.

Na de afgelasting van veel evenementen en met het oog op de algemene beperkingen heeft men het wat betreft duurzaamheid veel over de CO2 voetafdruk die modeshows achterlaten. Hoe denkt u daarover?

We moeten allemaal ons steentje bijdragen in de zorg voor het milieu. Bij IFEMA hebben we er bij de selectie van deelnemende merken op gelet dat er in hun collecties aandacht werd besteed aan duurzaamheid. Duurzaamheid is tevens een van de vier pijlers die we samen met de Raad van Gran Canaria als uitgangspunt hebben genomen met betrekking tot de 4 edities van het evenement. De andere pijlers zijn: professionalisering, digitalisering en internationalisering.

Bovendien hebben we tijdens deze editie het gebruik van papier geminimaliseerd. Er is bijvoorbeeld geen persdossier gedrukt, noch een ander persbericht. Ook hebben we net als vorig jaar een prijs uitgereikt voor de beste, duurzame collectie, gesponsord door Carlsberg, die werd gewonnen door het merk All That She Loves. Desalniettemin zullen we ons ook tijdens de volgende edities van het evenement in blijven zetten voor duurzaamheid en ons erin blijven verdiepen.

U verzorgt al sinds 1996 de communicatie voor catwalk evenementen. Hoe denkt u dat de sector sindsdien is veranderd?

In veel opzichten, maar ik denk dat digitalisering de grootste impact heeft gehad. Sociale media stonden symbool voor de grote revolutie in de sector. Dankzij deze nieuwe media kreeg met name de communicatie binnen de modebranche een nieuwe dimensie. Desalniettemin hebben we nog een lange weg te gaan wat betreft de digitalisering van de branche. Digitale hulpbronnen kunnen ons helpen deze digitalisering te verwezenlijken.

Iets meer dan een jaar geleden nam u de directie van de catwalk evenementen georganiseerd door IFEMA op zich. Welke conclusies trekt u als u daarop terugkijkt?

Positieve conclusies. Ik heb al 4 meerdaagse evenementen met shows georganiseerd: 2 van MBFWMADRID en 2 van Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Ik heb daarbij geluisterd naar de sector en geprobeerd de vorm van de shows aan te passen aan de huidige tijden. In het afgelopen jaar heb ik veel geleerd over de realiteit van de sector en ik hoop dat deze in de toekomst op dezelfde manier stand blijft houden.

Dit artikel, oorspronkelijk geschreven voor FashionUnited ES door Paula V. Pinuaga werd vertaald en aangepast voor FashionUnited NL door Veerle Versteeg.

Beelden: Nuria de Miguel, Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida