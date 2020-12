Oprichter nieuw Spaans modefenomeen ‘Is Coming’ tegen starters: passie is het allerbelangrijkste. De aanhouder wint

Madrid- Binnen een paar weken tijd heeft het gloednieuwe merk Is Coming de harten van de Spaanse modeliefhebber veroverd. Beroemdheden in veelbekeken kookwedstrijden, stijlvolle Instagrammers en bekende Spaanse actrices hebben via sociale media kledingstukken van het merk gepromoot of samengewerkt tegen betaling met het nieuwe fenomeen dat bekend staat om zijn tijdloze basics met een twist.

FashionUnited sprak exclusief met de het creatieve brein achter deze modieuze droom, Constan Hernández, oprichter van wat zou uitgroeien tot een van Spanjes meest succesvolle modemerken: Intropia (2014). Hernández hoopt de markt te veroveren terwijl Is Coming nog in de kinderschoenen staat. Hij gebruikt zijn ervaring als leidraad, maar bovenal gaat hij aan de slag met een flinke dosis enthousiasme.

U heeft met Intropia een succesvol merk opgebouwd met winkels tot in Regent Street, Londen. Hoe pakt u dit nieuwe project aan?

Ik ga deze uitdaging met veel enthousiasme aan en met dezelfde energie als de eerste keer, maar ben deze keer ook voorzichtig. Ik heb geen haast en geen buitensporige ambities. Ik heb al de kans gekregen om kleding te verkopen in warenhuizen verspreid over de hele wereld, zoals Bloomingdale’s in New York of Printemps in Parijs… Nu wil ik het gewoon op de juiste manier doen. Bij Is Coming heb ik alles toegepast wat ik tijdens mijn loopbaan geleerd heb.

Wat is de doelgroep van Is Coming?

Een vrouw die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat wat wij “de ontspannen elegantie” noemen op prijs stelt. Dat wil zeggen: ze wil zich comfortabel voelen in het dagelijks leven zonder dat haar stijl daaronder lijdt. Ze houdt ervan om kledingstukken te vinden die “haar manier van zijn weerspiegelen”.

Een vrouw die wat risico durft te nemen en “zich waagt” aan sophisticated kledingstukken, maar tegelijkertijd “intelligente aankopen” doet vanuit rationeel oogpunt: het moet van goede kwaliteit zijn, een goede basic en te combineren zijn met andere kledingstukken…

Waarom hebt u deze naam gekozen?

De merknaam Is Coming is een weerspiegeling van mijn persoonlijke situatie op dat moment. Ik wilde heel graag een nieuw project beginnen, dat intussen in gang was gezet, maar toch wilde ik ook de spanning bewaren… Daarom voegde ik drie puntjes toe aan het logo, de puntjes die in veel van onze kledingstukken terugkomen: we spelen ermee als detail.

Door welk type kledingstukken wordt de collectie van dit seizoen getypeerd?

Jurken van zware stoffen, die soepel vallen en geschikt zijn voor diverse gelegenheden. Versierde jassen en jacks die comfortabel zitten bijna alsof het truien zijn met een vleugje *sophistication*. Breisels van topkwaliteit met pailletten of bedrukt met verschillende prints. Zachte broeken gemaakt van een goede, comfortabele stof, om je in te ontspannen. Flamboyante blouses die een look iets speciaals geven.

Het is een collectie die wordt gekenmerkt door veelzijdigheid. We vinden het heel belangrijk dat alle stukken eenvoudig kunnen worden gecombineerd en gebruikt op verschillende momenten, zowel in een zakelijke omgeving als voor een feestelijke gelegenheid.

Heeft u een favoriete look?

De pakken met een zacht ribfluwelen jasje zijn gemakkelijk te combineren met blouses in een donkere tint met een grote strik ter hoogte van de hals. We spelen graag met contrasten en houden ervan matte stoffen met glimmende stoffen te combineren, of zware stoffen met luchtige stoffen.

Draait het bedrijf in essentie om slow fashion?

De afgelopen jaren heeft de mode onder druk gestaan. Strakke productie deadlines zorgden ervoor dat veel voorraad overbleef, die via de uitverkoop werd weggewerkt. Dit moeten we veranderen. De duurzaamste oplossing bestaat erin de consumptie zoveel als nodig terug te dringen en daarnaast op een gecontroleerde manier te produceren. Ik wist meteen dat we naar een circulair productie proces moesten. Daarom bedachten we BuyBack. Als de kledingstukken hun functie vervuld hebben in de kledingkast van de klant, kopen wij de stukken van hen over voor 25 procent van de oorspronkelijke waarde. We brengen de kledingstukken binnen bij een film- en theaterkostuum bedrijf waar ze als het ware een tweede leven krijgen. Klanten kunnen diezelfde 25% vervolgens gebruiken om korting te krijgen op hun volgende aankoop.

Denkt u dat slow fashion zijn stempel zal drukken op de mode van de toekomst?

Ik denk en hoop oprecht dat ondanks dat prijs altijd een belangrijke factor zal blijven, de klant op een steeds verantwoordelijkere manier haar aankopen zal doen en er beter bij nadenkt, uit interesse in de achtergrond van elk kledingstuk, het productiesysteem, de grondstoffen…

Hebt u plannen om een eigen online winkel te openen? En een fysiek verkooppunt?

We hebben net onze website gelanceerd, iscoming.es en het merk is ook te koop bij verkooppunten zoals warenhuizen waar meerdere merken worden verkocht, in Spanje, Italië en Portugal. Op dit moment ben ik niet van plan om eigen merkwinkels te openen. Ik vertrouw op de groothandel, die we steunen met een goed commercieel beleid. Daarnaast profiteren wij ook van een deel van de online aankopen die gedaan worden bij onze groothandelsklanten.

In 1994 lanceerde u Homeless. Op welke manier denkt u dat de modewereld sindsdien is geëvolueerd?

De modewereld beweegt zich alsmaar sneller en de veranderingen gebeuren met een grotere snelheid dan voorheen, wat een groter aanpassingsvermogen vergt. Snel handelen is cruciaal. In dit opzicht hebben kleine bedrijven dan ook een voordeel. Ondanks de veranderingen, waarin technologie ongetwijfeld de belangrijkste onderscheidende factor bleek vergeleken met mijn eerste jaren in de branche, is er altijd ruimte voor iemand die een doordacht project gereed heeft.

Niet alleen het ontwerp moet in de smaak vallen maar ook het commerciële concept. Een prachtige collectie met een slecht commercieel beleid heeft geen schijn van kans.

Zijn er overeenkomsten tussen Is Coming en Intropia?

Ik zou u kunnen vertellen over de originaliteit van de kledingstukken of over de relatie prijs-kwaliteit, maar uiteindelijk worden merken gecreëerd door de mensen die erachter zitten. Is Coming wordt opgebouwd door mensen waarmee ik al jaren samenwerk.

Wat is de belangrijkste mode-les die u geleerd hebt in de meer dan 20 jaar waarin u in de branche werkt?

Dat je jezelf trouw moet blijven. Luisteren en beantwoorden aan de noden van de klant is een goede zaak maar als je je bewust bent van je eigen belang of, de belangen van het merk in dit geval, dan moet je je niet haasten. Zo loop je namelijk het risico deze belangen uit het oog te verliezen. Anderzijds, moet men wel de verantwoordelijkheid nemen voor zijn fouten en niemand de schuld in de schoenen schuiven. Wie die zijn verantwoordelijkheid niet neemt, leert niets.

Is dit het goede moment om een nieuw modemerk te lanceren? Wat is je advies aan jonge ondernemers?

Oefening baart kunst, zou ik tegen een jonge ondernemer zeggen. Je leert het door met passie een sprong in het diepe te maken, door ervoor te werken en met aandacht voor detail. En laat je niet foppen: de uitvoer is de echte uitdaging.

De pre-coronatijd was niet het juiste moment en daarna werd het moeilijker. Het is nooit het goede moment, of juist daarom: Dat is het altijd! Het slechtste bedrijf is het bedrijf dat geen zaken doet.

Dit artikel, oorspronkelijk geschreven voor FashionUnited ES door Paula V. Pinuaga werd vertaald en aangepast voor FashionUnited NL door Veerle Versteeg.*

Beelden via merk Is Coming