Dior presenteert herencollectie AW21 in digitale glitterkosmos op Twitch

Wederom komt een internationaal modehuis met een nieuwe manier om in coronatijd een showpresentatie te verzorgen. Dior presenteerde zijn herfstcollectie voor heren vandaag op streamingplatform Twitch, een voormalige gamewebsite waarop nu naast game-livestreams ook muziek- en kunstvideo’s worden geplaatst. De Dior-show werd ook op sociale media uitgezonden.

De collectie werd ontworpen door Kim Jones in samenwerking met kunstenaar Kenny Scharf. Voor de show ontwikkelde Dior een spectaculaire virtuele omgeving: een kosmos vol vurige hemellichamen. Bij de show waren geen gasten aanwezig. Online kijkers waren er wel; op Youtube werd de video binnen een kwartier al bijna drieduizend keer bekeken.

Met de online show voegt Dior zich in de rij van grote modehuizen die experimenteren met alternatieve manieren om collecties te presenteren. Eerder werkte Burberry al samen met Twitch voor een livestreamshow. Gucci organiseerde een online filmevenement , Céline maakte gebruik van TikTok, en Chanel maakte een collectievideo in een Frans kasteel . Balenciaga toonde de AW21-collectie op 6 december in een computerspel .

Vorig jaar showde Dior de najaarscollectie voor heren nog op Art Basel, maar de kunstbeurs werd dit jaar in verband met het coronavirus geannuleerd.