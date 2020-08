Yoga, tie dye en tangerine: de grootste sportsweartrends van 2020 volgens Stylight

2020 is ‘het jaar dat onze relatie tot sport, en tot activewear, voor altijd heeft veranderd’, zo stelt Stylight in het nieuwste sportswear-trendrapport. De modezoekmachine presenteert een overzicht van opvallende tendensen op het gebied van sportswear, gebaseerd op het koopgedrag van zijn 12 miljoen gebruikers. FashionUnited licht de vijf belangrijkste uit.

Van fitnessmat naar home-office: yogakleding

“Lockdownmaatregelen hebben meer mensen geïnspireerd om te focussen op hun algemene gezondheid, en om thuis in vorm te blijven via online workout-lessen”, ziet Stylight. Dat heeft een stijgende vraag op het gebied van sportswear opgeleverd. Daarnaast heeft het vele thuiswerken de behoefte naar comfortabele en praktische kleding doen groeien. Stylight zag in de eerste helft van 2020 een explosie in clicks op sportswear: maar liefst 55 procent meer dan in de eerste helft van 2019.

Vooral naar yogakleding werd veel gekeken: in deze categorie registreerde Stylight een stijging van maar liefst 300 procent in het aantal clicks. Dat zal geen grote verrassing zijn. Yoga werd in de coronamaanden zo mogelijk nog geliefder dan het al was, want ontspannend en gemakkelijk thuis te beoefenen. Yogapants doen het bovendien niet alleen goed op de yogamat, maar ook op de bank met een laptop op schoot.

De stijl van sportswear anno 2020: van tie-dyeprints tot trainingsjasjes

Op stijlgebied zijn volgens Stylight vier belangrijke trends te onderscheiden: tie dye, de kleur tangerine, korte trainingsjasjes en een hang naar retromerken. Vooral tie-dyeprints zijn veelgevraagd, ziet Stylight. Het aantal clicks op tie dye athleisure-kleding vertienvoudigde de afgelopen maanden. De print werd dit voorjaar al veel op straat gespot, maar doet het in sportswear blijkbaar eveneens goed. Vooral Gen Z-ers zijn fan van de kleurrijke, wolkerige patronen.

Favoriete kleur voor sportswear is dit jaar de felroze, bloedsinaasappelachtige tint die door Pantone ‘Tangerine Tango’ werd getiteld. Consumenten klikten 435 procent vaker op tangerine sportswear-producten dan in 2019. “Deze vrolijke kleur is overal in athleisure dit jaar,” aldus Stylight, “van leggings tot bh’s en logo-details.”

Het meest karakteristieke sportswear-product van 2020 is wellicht het cropped trainingsjasje. De veelzijdige, lichtgewicht jasjes zijn geschikt voor wandelingen op frissere dagen, of - waar dat weer kan - voor het tochtje naar de sportschool en terug. Stylight zag het aantal clicks op korte trainingsjasjes in 2020 al met 619 procent stijgen.

Wat merken betreft kiezen consumenten het liefst voor retromerken als Ellesse, Fila of Champion. Er werd dit jaar 236 procent vaker op retro sportswear-items geklikt dan vorig jaar. Waar dat mee te maken heeft, laat Stylight in het midden, maar waarschijnlijk is het de jarennegentig-nostalgie die nu ook in sportkleding doorklinkt.