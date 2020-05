Creatief met mondkapjes: Rotterdamse Kunstuitleen lanceert online tentoonstelling #Mondkappenou

De Rotterdamse Kunstuitleen komt met een initiatief dat een positieve draai geeft aan het dragen van mondkapjes: #Mondkappenou, een Instagram-tentoonstelling die creatieve mondkapjesmakers een podium biedt. De Kunstuitleen verkoopt tijdelijk blanco kapjes en nodigt iedereen uit om zijn of haar creativiteit erop los te laten: met naald en draad, textielverf, of andere materialen. Selfies met de eigengemaakte mondkapjes kunnen door de Kunstuitleen worden geselecteerd voor de online expositie. Met het initiatief wil de Kunstuitleen ‘met elkaar een positieve blijvende herinnering creëren aan deze coronatijd’, zo is op de website te lezen.

Kunstenaars zijn de eerste deelnemers van mondkapjesproject #Mondkappenou

De Kunstuitleen nodigde drie lokale kunstenaars uit om #Mondkappenou af te trappen. Mode- en kostuumontwerper Berend Brus was een hen. “De Kunstuitleen wilde het project een creatieve start geven”, vertelt hij over de telefoon, “en laten zien hoe groot de mogelijkheden met mondkapjes zijn.” Brus was direct enthousiast over het initiatief. “Het geeft een leuke twist aan de vervelende tijd waarin we zitten. En de opbrengsten gaan naar twee organisaties die ik graag wil steunen.”

De inkomsten uit de verkoop van de mondkapjes gaan voor de helft naar het Rode Kruis; de andere helft gaat naar Rotterdams Handwerk, een lokale stichting die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De mondkapjes worden gemaakt door thuiswerkers van de stichting, die een laag inkomen hebben en nu noodgedwongen aan huis gebonden zijn. Zij krijgen een eerlijke vergoeding voor hun werk.

Brus decoreerde zijn mondkapje met een grote, omhoogstaande snor, die refereert aan de snor van de surrealistische schilder Salvador Dalì. Brus: “Zelf heb ik al een tijdje een snor, maar een mondkapje bedekt die. Dat element van mijn persoonlijkheid wilde ik graag op het mondkapje laten terugkomen. Daarnaast: we leven in een hele surrealistische tijd. Zo kwam ik uit bij Dalì en zijn iconische snor.” Hoe kreeg Brus de snor zo omhoog? “Dalì zelf gebruikte pommade, ik heb paverpol gebruikt (een textielverharder, red.) en een klein beetje ijzerdraad!”

De andere twee kunstenaars die door de Kunstuitleen werden gevraagd waren de Rotterdamse Stadsdichter Dean Bowen en ontwerpstudio Vormlust. Romy Brand en Boyd Koers van Vormlust voorzagen hun mondkapje van een vrolijke smiley. Bowen borduurde op zijn mondkapje de tekst: “De afstand tussen ons… zegt hoeveel ik van je hou.”

Zelf aan de slag voor online tentoonstelling #Mondkappenou

De tentoonstelling bestaat inmiddels uit vijf verschillende selfies en dit aantal groeit. De blanco mondkapjes zijn te verkrijgen bij de Kunstuitleen op de Goudsesingel in Rotterdam en kunnen tevens per e-mail bij de Kunstuitleen worden besteld. Er geldt een maximum van vier mondkapjes per persoon.

Berend Brus: “Net als kleding zijn mondkapjes een hele leuke manier om jezelf uit te drukken. Ik zou zeggen: go wild!”