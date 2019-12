In de mode in 2019: Verhuur, tweedehands, gaming en inclusiviteit

December is de maand waarin FashionUnited traditiegetrouw terugblikt en vooruitblikt. In dit artikel vier trends die hun opmars in de mode hebben gemaakt: kledingverhuur, tweedehands mode, gaming en inclusiviteit.

Kledingverhuur

Een T-shirt of juist feestjurk huren? Veel nieuwe spelers stapten in het leasen van mode. Volgens onderzoeksbureau GlobalData groeit de markt voor kledingverhuur en/of abonnementsservices: het onderzoeksbureau voorspelt dat het van 1 miljard dollar in 2018 groeit naar 2,5 miljard dollar in 2023.

Een nieuwe speler in Nederland is Spinning Closet , gespecialiseerd in kledingverhuur van luxe labels zoals Stella McCartney, Zimmermann, Roland Mouret, Yves Saint Laurent en Alexander McQueen. Voor een gemiddelde prijs van 100 euro verhuurt Spinning Closet mode-items voor vier tot acht dagen aan klanten. Het bedrijf beschikt over een showroom in Amsterdam en in december zijn er Spinning Closet pop-ups bij De Bijenkorf in Amsterdam en Rotterdam.

In België lanceerde in september Closet in the Cloud met een webshop en pop-up winkel in Gent. Closet in the Cloud biedt designerkleding van onder andere A.F Vandevorst, Julia June, Ba&sh en Nathalie Vleeschouwer voor speciale gelegenheden. ‘De eerste in Vlaanderen,’ zo meldde oprichter Yasmine Mili aan FashionUnited. De tijdelijke winkel in Shoppingcenter Gent Zuid is open tot 13 januari. “Daarna zijn we terug met een fysieke locatie, want we merken dat de meeste vrouwen graag passen,” aldus de oprichter.

Niet alleen nieuwe start-ups, ook modemerken als Gray Label en ketens zoals H&M, Banana Republic en Urban Outfitters stapten in verhuur. In de vernieuwde flagshipstore van H&M in Stockholm bijvoorbeeld , kunnen klanten items van de Concious Exclusive-collectie huren.

Foto: Closet in the Cloud

Tweedehands mode

Naast verhuur is ook tweedehands flink in opkomst. Amerikanen zijn meer dan ooit geneigd tweedehands mode te kopen en verkopen, zo rapporteerde de reseller ThredUp in maart . De tweedehands modemarkt groeide de afgelopen 3 jaar 21 keer sneller dan retail. ThredUp verwacht dat dit segment in de komende vijf jaar verder groeit van 24 miljard naar 51 miljard dollar (omgerekend zo’n 45 miljard euro). Het bedrijf voorspelt dat in 2028 de tweedehandsmarkt 1,5 keer groten zal zijn dan fast fashion , en goed voor 13 procent van de kleding in onze kast.

ThredUp heeft in augustus 175 miljoen dollar (omgerekend zo’n 157 miljoen euro) opgehaald, terwijl Vestiaire Collective een kapitaalinjectie van 40 miljoen euro kreeg. Eerder dit jaar heeft The RealReal, een platform voor tweedehands luxe, 300 miljoen dollar verdiend met zijn beursgang. En ook traditionele retailers volgen de trend: Zalando opende eerder dit jaar een pop-up store voor gedragen mode items, en H&M kondigde een e-commerce trial van de verkoop van tweedehands & Other Stories artikelen.

Een nieuwe speler in Nederland is online platform Vinted . Opgericht in 2008 in Vilnius, Litouwen, door Milda Mitkute en Justas Janauskas, is Vinted sinds augustus live in Nederland, het land waar CEO Thomas Plantenga is geboren en getogen. In november haalt het bedrijf nog 128 miljoen euro op om te investeren in ‘snelle groei in Europa’ .

“Iedereen verhuurt kleding en biedt het tweedehands aan,” zei David Shah op een Appletizer trendseminar in oktober . “Ga zo door, want dat is absoluut de toekomst.”

Foto: Vinted

Gaming (en de invloed op mode)

De gaming- en e-sportsbranche groeit volgens GlobalData naar verwachting van 131 miljard dollar (118 miljard euro) in 2018 naar 305 miljard dollar (274 miljard euro) in 2025. Daar heeft de mode-industrie lucht van gekregen. Een groot aantal modemerken zette de afgelopen maanden stappen in de digitale omgeving. In oktober was Adidas de eerste retailer die klanten de mogelijkheid biedt om items te kopen middels een Snapchat-spel. Daarbij verkocht de Duitse sportmodegigant ‘8-BIT’ honkbalschoenen voor 130 dollar (117 euro) via zijn eigen retro-spel op Snapchat.

Ook luxemerken begeven zich in de gaming-wereld. Ze hopen daarmee de aandacht te trekken van jongere consumenten, die meer dan ooit op zoek zijn naar experimentele manieren om interactie met mode te hebben. Modehuizen Louis Vuitton en Gucci brachten afgelopen juli hun eigen retro-games uit. In oktober lanceerde Burberry zijn allereerste online videogame, genaamd ‘B Bounce’ .

“De nieuwste veranderingen vinden niet plaats door middel van mode zelf, maar door middel van gamen,” aldus trendforecaster David Shah.

Futuroloog Lucie Greene stelt dat gamen heel belangrijk wordt in 2020. “Voor Gen Z is gaming een vorm van sociale media. Ze maken contact via Tinder en ontmoeten elkaar vervolgens op Fortnite. De wereld van gaming wordt verweven met de visuele cultuur. We hadden al virtuele influencers als Lil Miquela , maar nu ontstaat er een volledige kruising van gaming en beauty of mode. Zo brengt het platform Dazed Beauty onverwachte, futuristische schoonheidsreportages met inspiratie uit cyberspace,” aldus Greene .

Foto: Burberry ‘B Bounce’

(Radicale) inclusiviteit (en diversiteit)

Wat Vlaams mode-expert Veerle Windels tijdens het afgelopen fashion week seizoen in september opviel was de inclusiviteit : veel merken huurden plus-size modellen in en nooit eerder liepen er zo veel donkere meisjes over de catwalk. Of jongens, want ook genderfluïditeit is belangrijk in de mode.

Foto: Universal Standard campagne NYC metro

Diversiteit dringt anno 2020 door in al z’n vormen, voorspelt Lucie Greene . De futuroloog noemt Universal Standard, het Amerikaanse modemerk dat kleding verkoopt van Amerikaanse maat 4 tot 40 (EU 34 tot 70), een goed voorbeeld. Henning van Lauren Chan maakte formele kleding voor werkssituaties die elk lichaamstype flatteert. Sainsbury’s kwam met een atypische zwangerschaps- en borstvoedingslijn en Tommy Hilfiger richt zich met Tommy Adaptive op consumenten met een handicap. In campagnes zien we ook steeds vaker modellen met reële huidaandoeningen als psoriasis, acné, cellulitis of striemen, aldus Greene.

">

De tekst uit dit artikel komt uit eerder gepubliceerde artikelen van redacteuren Marjorie van Elven, Huw Hughes, Katrien Huysentruyt en Angela Gonzalez-Rodriguez. Selectie en bewerking: Esmée Blaazer.