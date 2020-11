Ook About You start met verkoop tweedehands kleding

Steeds meer internationale modebedrijven starten met de verkoop van tweedehands kleding. Zo ook de Europese e-tailer About You. Aan de Duitse pagina van het multibrandplatform is recentelijk een categorie ‘Second Love’ toegevoegd, met tweedehands dameskleding en -accessoires van luxemerken als Ralph Lauren en Saint Laurent. Volgens Textilwirtschaft is er sprake van een samenwerking met de Hamburgse tweedehandskleding-webshop Vite En Vogue.

De ‘Second Love’-sectie staat vooralsnog enkel en alleen op de Duitse pagina van About You. De e-tailer is naast Duitsland nog in negentien andere Europese landen actief, waaronder Nederland en België. Of de verkoop van tweedehands kleding ook naar andere landen uitgerold zal worden, is nog niet duidelijk. FashionUnited heeft contact gezocht met About You, maar het platform wil nog geen verdere informatie over de lancering verschaffen.

About You verkoopt merken uit het lagere middensegment als Vila, Only, Esprit en Levi’s. Dat het nu ook tweedehands kleding gaat aanbieden, kan worden gezien in de context van een internationale trend. Eerder dit jaar lanceerden Cos, Zalando, Levi’s en Tommy Hilfiger al eigen platforms voor de verkoop van tweedehands mode-items. Die ontwikkeling is tekenend voor de explosieve groei van de markt voor ‘pre-loved’ kleding, die consumenten volgens experts een origineel en duurzamer alternatief voor nieuwe kleding biedt.