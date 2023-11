Reparatie- en vermaakservice Mended rolt uit naar heel Nederland

Een jaar na de oprichting gaat Mended een stap verder. Het bedrijf was tot nu toe alleen actief in Amsterdam en Utrecht, maar rolt de reparatieservice nu uit naar heel Nederland.

De uitbreiding volgt na de roep van geïnteresseerden voor een verdere uitrol. “Het is nu mogelijk om vanuit heel Nederland je kleding te laten repareren of vermaken en doordat de website in het Engels, lijkt de stap naar het buitenland dichterbij dan ooit.” Uitbreiding is ook in een andere zin ingezet. Mended focuste eerst op het vermaken en repareren van jeans, maar de service wordt nu verbreed naar vrijwel alle kleding in de kledingkast, zo is te lezen in een persbericht.

Mended werkt samen met lokale kleermakers én laat kledingmerken bij het platform aansluiten. Deze kledingmerken kunnen klanten dan doorsturen naar Mended-kleermakers om kleding te laten vermaken of repareren. Voor kledingmerken levert dit ook nog een extra voordeel op: Mended verzamelt data over prestaties en repareerbaarheid van producten. Zo kunnen kledingmerken deze informatie gebruiken in hun ontwerpproces voor nieuwe items.