Rood is het nieuwe roze - waarom de Barbiecore-trend nu vervangen wordt

Niet alleen op de catwalks - of bij het inmiddels iconische halftime-optreden van zangeres Rihanna tijdens de Super Bowl - ook de rode loper doet zijn naam eer aan dit award-seizoen. Waarom ziet de hele wereld nu rood?

Er zijn een legio aan voorbeelden: de Amerikaanse rapper Doja Cat zat op de eerste rij bij de show van het modehuis Schiaparelli in een bloedrood ensemble met duizenden kristallen; de artiesten Sam Smith en Kim Petras baarden opzien bij de Grammy Awards met een groepsoptreden volledig in het rood; rapper Lil Nas X verscheen op de New York Fashion Week in nepbont in het rood. Rood lijkt momenteel overal te zijn.

Daarmee neemt het de plaats in van de tint die tot voor kort alomtegenwoordig leek: barbieroze. En terwijl de wereld nog steeds reikhalzend uitkijkt naar de Barbie-film van regisseur Greta Gerwig, is de vraag: is roze in de tussentijd volwassen geworden?

De catwalks van FW23 zijn onmiskenbaar rood

Op de catwalk van het seizoen FW23 was rood een vaste constante. De kleur was prominent aanwezig op de New York Fashion Week en eerder al op de catwalks van Kopenhagen. Bij Ganni kwamen handtassen in talloze tinten rood samen met paillettenjurken, Saks Potts wikkelde modellen van top tot teen in rood leer en in New York experimenteerden alle ontwerpers en labels, van Marc Jacobs tot Gabriela Hearst en Marni met rode slangenleren looks, paillettenjurken en jassen van nepbont.

Beeld: Saks Potts FW23, Laquan Smith FW23, Ganni FW23, Gabriela Hearst FW23 via Launchmetrics Spotlight

"Het rode tijdperk is aangebroken, het palet heeft het barbieroze op de New York Fashion Week ingehaald en is nu een van de bepalende kleuren van de stad", beaamt Karis Munday, analist bij de wereldwijde dataleverancier Edited.

En op het gebied van schoeisel begint rood ook langzaam door te dringen: Na Rihanna's Super Bowl-moment zag Munday via Google Trends de zoekopdrachten naar de rode MM6 Maison Margiela x Salomon lage sneakers die de zangeres droeg met 4000 procent toenemen. In het Verenigd Koninkrijk was de sneaker slechts twee dagen na het optreden uitverkocht - in de VS duurde het vier dagen - ondanks dat de schoen al sinds november op voorraad was.

En dan is er natuurlijk de It-schoen van het moment: de 'Big Red Boot' van MSCHF. Een grenzenvervagend item die het kunstenaarscollectief zelf omschrijft als "cartoonlaarzen voor een coole 3D-wereld". Wie deze schoenen van 350 dollar draagt, lijkt uit een videogame te zijn gevallen. Het was te verwachten dat het een hype creëerde op Instagram en het product nu uitverkocht is op de website van het merk.

Burberry's Jaar van het Konijn collectie. Afbeelding: Burberry

Rood verovert luxe mode

Edited ziet ook een stijging van de kleur rood op de luxemarkt. Rode items maakten de afgelopen drie maanden bij alle geslachten een opmars in het kledingsegment, met een stijging van 34 procent bij dameskleding en 55 procent bij herenkleding vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. "De 'Year of the Rabbit'-collecties van Dior en Burberry hebben hier in belangrijke mate toe bijgedragen", voegt Munday eraan toe.

Afgezien van de luxemode is de rode kleding voor vrouwen de afgelopen drie maanden ook met 49 procent jaa-op-jaar gestegen. De kleur rood heeft in de eerste twee weken van februari geleid tot een stijging van 69 procent in de verkoop van dameskleding en een stijging van 210 procent in de verkoop van herenkleding ten opzichte van dezelfde periode in januari. Accessoires waren een belangrijke factor voor alle geslachten, vooral hartmotieven. De verkoop van rode, hartvormige accessoires steeg bijvoorbeeld met 415 procent ten opzichte van 2022, vooral voor Shein, zoals geanalyseerd door Munday. Of deze trend na Valentijnsdag zal aanhouden, zal de komende maanden blijken.

Afbeelding: Pantone; New York Fashion Week Colour Trend Report FW23

In zijn 'New York Fashion Week Colour Trend Report FW23' spreekt Pantone van "vrolijke kleuren". Maar het dieprode 'Viva Magenta' dat 2023 domineert is geen vrolijke kleur in strikte zin. Het is te rijp, te vlezig, het blauwgehalte is te hoog. Een onvervalst rood, dat zou ook niet echt passen in de huidige tijd, net zo min als een stralend Barbie-roze, dat thematisch duidelijk bij de dopaminedressing van het afgelopen jaar hoort.

Een gedurfd magenta

"Viva Magenta biedt ons het vertrouwen en de motivatie die we nodig hebben om langdurige ontwrichting te doorstaan," schrijft Pantone, en voegt eraan toe: "Drie jaar met een pandemie, tegenover oorlog, een onstabiele economie, sociale onrust, ineenstorting van de toeleveringsketen en toenemende klimaatverandering moeten we terugvechten. En toch moeten we de motivatie vinden om door te gaan. Dit is waar Viva Magenta ons omhult met kracht en verve, en ons de wereld instuurt met de verve waarnaar we hunkeren." Verve, dat goed vertaald zou kunnen worden als 'dapperheid', doet denken aan een hart, maar niet aan een kitscherige, geromantiseerde abstractie, maar aan het echte orgaan.

Beeld: Viva Magenta, Pantone Color of the Year 2023. Pantone.

Deze 'Viva Magenta' is een tint die schommelt tussen organische vleselijkheid en poppy virtualiteit en op de website van Pantone ook een hele 'Magentaverse' van roodtinten krijgt. Een echte stokproef voor het oog, want in feite bestaat de kleur magenta niet in het kleurenspectrum. Magenta is een mengkleur van rood en blauw. Aangezien deze twee kleuren aan verschillende uiteinden van het kleurenspectrum zitten, mengen ze daar niet (dat doen ze alleen als je ze op de kleurencirkel uitzet) en dus heeft magenta geen golflengte. Om een lange en zeer verwarrende uitleg te besparen: Onze hersenen 'creëren' magenta omdat ze slecht kunnen omgaan met ambivalentie.

Dit is precies wat de kleur zo waanzinnig actueel maakt. Want complexe problemen en ambivalenties bepalen het hedendaagse leven, maar veel mensen zoeken nog steeds naar snelle, niet-complexe oplossingen. Dat zwart-wit denken was vroeger misschien nog mogelijk, in een bipolaire wereld. In de huidige multipolaire wereldorde is veel meer mentale beweeglijkheid nodig. Dichotomieën zoals het geslacht met 'mannelijk' en 'vrouwelijk', of het verdelen van de werkelijkheid in 'virtueel' en 'analoog' behoren tot het verleden. Om de wereld van vandaag te begrijpen, moeten de hersenen omgaan met tal van ambivalenties en grijze gebieden. Het perfecte moment dus voor een gedurfd magenta.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.