Roy Donders keert terug naar de mode, lanceert nieuwe huispakkenlijn

Vier jaar na het faillissement van zijn Tilburgse kledingwinkel start de Nederlandse stylist Roy Donders opnieuw een kledinglijn. Op 1 maart lanceert hij een eigen webshop met ‘alles voor in en rondom huis, van huispakken tot slofjes’, zo kondigt hij aan via Instagram.

“Ik ga weer doen waar ik goed in ben en wat ik enorm heb gemist,” aldus Donders op zijn Instagrampagina. “Ik ga weer terug de kleding in en heb mega veel zin om jullie weer te voorzien van heerlijke pakjes en vrijetijdskleding.” Tot de webshop online is, kunnen klanten al producten bestellen via Instagram en Facebook, schrijft hij.

De Brabantse Donders werd in 2013 bekend dankzij de realityserie ‘Roy Donders: Stylist van het Zuiden’. Tijdens het eerste seizoen van de serie introduceerde hij een eigen huispakkenlijn. Die kledinglijn deed het in het begin goed, maar tegen het einde van 2018 werd voor zijn winkel Rojami’s in Tilburg het faillissement aangevraagd.

Volgens Donders was de oorzaak van het faillissement destijds een verhuizing van de winkel naar het centrum van Tilburg die gepaard ging met hoge kosten.