Schijvens wint CSRD Award

De CSRD Awards zijn deze week weer uitgereikt. Schijvens Corporate Fashion is een van de twee winnaars, zo blijkt uit een persbericht. Het is de tweede keer dat Schijvens de prijs wint.

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) Awards worden toegekend aan organisaties die voorop lopen in transparante, gestructureerde en toekomstgerichte duurzaamheidsrapportage. De prijzen zijn een initiatief van de Impact Economy Foundation, Van der Molen E.I.S. en Impact Institute.

De jury heeft 57 jaarverslagen over 2024 beoordeeld. Hieruit werd een shortlist gemaakt van 11 organisaties waarvan 8 grote bedrijven en 3 MKB’ers.

Schijvens heeft in de categorie MKB/Overig gewonnen en in de categorie grootbedrijf heeft Koninklijke Heijmans N.V. gewonnen. Schijvens heeft volgens het juryverslag gewonnen vanwege het uitzonderlijk volledig en transparant duurzaamheidsverslag. “De jury was dit jaar opnieuw erg onder de indruk van de continue efforts die Schijvens maakt, en heeft daarom na een zorgvuldige afweging besloten de prijs opnieuw aan Schijvens uit te reiken”, aldus het persbericht.

“Deze prijs is een enorme erkenning voor het harde, goede en vooral transparante werk van al onze partners in de supply chain, die samen hebben gewerkt om alles wat we dit jaar wilden neerzetten én meten te realiseren. Teamwork makes the dream work! Met ons praktische rapport hopen we ook anderen te inspireren om toch door te gaan waar de wetgeving ophoudt”, aldus Shirley Schijvens.