Schoenen worden ook onderdeel van UPV Textiel

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen voegt schoenen toe aan de UPV Textiel. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat neemt deze stap, nadat Kamerleden van politieke partij D66, Kiki Hagen en Alexander Hammelburg, in april 2023 een motie indienden voor een UPV Schoenen. De nieuwe regels zouden per 1 januari 2026 kunnen worden ingevoerd.

Het weggooien levert verkwisting van grondstoffen en milieuschade op, zo schreven Hagen en Hammelburg. De D66-Kamerleden verzochten de regering zo snel mogelijk een UPV voor schoenen in te stellen, nadat de UPV Textiel op 1 juli 2023 van start ging. Na de motie werd een onderzoek naar de mogelijkheden gestart.

Uit dat onderzoek, van adviesbureaus Rebel en Tauw, blijkt nu dat de invoer van een UPV voor schoenen een positieve milieu-impact heeft. Heijnen neemt diverse aanbevelingen van de adviesbureaus over en gaat in overleg met de sector om tot ambitieuze doelstellingen voor schoenen onder de UPV Textiel te komen.

Schoenen vallen vanaf 2026 onder UPV Textiel

Rebel en Tauw stellen in ieder geval al voor dat in 2026 30 procent van de schoenen op de markt worden voorbereid voor hergebruik en recycling, waarbij minimaal 5 procent van de schoenen op de markt wordt gerecycled. Daarvan moet minimaal één procent van schoen-tot-schoen worden gerecycled. Drie procent van de schoenen op de markt moet worden voorbereid voor hergebruik in Nederland.

De demissionair staatssecretaris neemt bovendien andere aanbevelingen over. Zo wil ze reparatie en levensduurverlenging van schoenen stimuleren. Heijnen wil via de ‘gedragsstrategie burgers en circulaire economie’ de komende jaren zorgen dat circulair gedrag makkelijker, logischer en eerlijker wordt. Voor de schoenensector ziet ze kansen: schoenreparaties kunnen relatief makkelijk gedaan worden door voldoende schoenmakers met redelijke prijzen én de bereidheid van burgers om schoenen te repareren is aanwezig, aldus de demissionair staatssecretaris. Daarnaast zullen er producteisen aan de voorkant worden gesteld op Europees niveau. Dit ligt in lijn met de Ecodesign voor duurzame producten kaderverordening.

De Europese Commissie presenteerde in juli 2023 een voorstel voor een geharmoniseerde UPV voor textiel en schoenen in Europa. Naar verwachting zullen dan ook meerdere Europese landen een gecombineerde UPV voor textiel en schoenen instellen.