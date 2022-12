Sellpy werkt samen met Wear voor collectie opgeknapte sneakers

Sellpy, een online platform voor tweedehands kleding, biedt een collectie refurbished sneakers aan die tot stand is gekomen in samenwerking met Wear. Dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht. Wear is een Rotterdamse startup die gebruikte sneakers schoonmaakt en herstelt, waardoor ze een langere levensduur hebben.

De collectie omvat meer dan 120 paar sneakers in de maten 36 tot en met 46, van verschillende merken. Sellpy leverde de sneakers, zo meldt het bedrijf in een persbericht, en Wear verzorgde de opknapbeurt. “We hebben alle geselecteerde paartjes grondig schoongemaakt en voorzien van een nieuwe Wear binnenzool,” getuigt Lorenzo van Galen, medeoprichter van Wear.

De samenwerking is gebaseerd op de gedeelde doelen van beide bedrijven, zegt marketingmanager Iris Mateboer van Sellpy in het persbericht. “Onze missies sluiten naadloos bij elkaar aan. We hebben beiden als doel om zoveel mogelijk bestaande producten een tweede leven geven.”

De prijzen van de sneakers lopen van 6,50 euro voor een paar herstelde Nike-sneakers tot 86 euro voor een gekleurd paar van Sandro.