Sheltersuit Foundation gaat samenwerking aan met AZ Factory

Sheltersuit Foundation, de non-profit organisatie waarmee Bas Timmer daklozen helpt te overleven op straat, werkt samen met High end modelabel AZ Factory, dat meldt Richmont-directeur Mauro Grimaldi exclusief aan Women’s Wear Daily.

Luxe modelabel Net-a-Porter begint deze maand met de verkoop van een reeks kleine tassen en rugzakken. De opbrengst wordt gebruikt om een Shelterbag te financieren die door lokale organisaties wordt gedoneerd aan een persoon in nood, zo staat in de berichtgeving van het WWD. “Je koopt een cadeau voor een vriend en je schenkt iets aan iemand die je niet kent, die in nood. We houden van het idee”, vertelde Grimaldi aan het WWD. De tassen worden verkocht voor een prijs van 180 euro. De rugzak is aan te schaffen voor een bedrag van 650 euro.

De samenwerking is onderdeel van het ‘guest amigo’-programma dat in maart startte met de Zuid-Afrikaanse ontwerper Thebe Magugu, gevolgd door product ‘stories’ van size-inclusive merk Ester Manas en Lutz Huelle.

In maart lanceerde Sheltersuit een modelijn waarmee het een catwalkdebuut maakte tijdens de Parijse modeweek. De modelijn draagt de naam ‘People Helping People’ en is gebaseerd op de esthetiek van zijn kleren voor daklozen. Met de modelijn wilde Timmer extra financiële inkomsten voor de Stichting creëren en minder afhankelijk worden van de goodwill van genereuze schenkers.

Timmer blies Sheltersuit acht jaar geleden in het leven, nadat de vader van een vriend overleed aan de gevolgen van hypothermie na een nacht in de vrieskou. Een aangeslagen Timmer, toentertijd nog modestudent, wilde daklozen gaan helpen. De Sheltersuit kwam tot leven- een tegen regen en kou bestendige jas die transformeerbaar is tot slaapzak, geupcycled van oude slaapzakken en tenten.

