Shoeby - Here for you

Dare to be you

Iedereen is uniek, en elk mens mooi. Met fashion laten we zien wie we zijn. Het is onderdeel van onze identiteit. Hoe mooi is het om je door je stijl te kunnen uiten, onderscheiden en de wereld kunt laten zien wie je bent?

Na een succesvolle eerste serie Dare To Be You duiken ze bij Shoeby opnieuw in verschillende subculturen voor een tweede seizoen. Ze onderzoeken de gedeelde passie, de kenmerken en de personen binnen de cultuur. Wat drijft hen? Wat maakt hen uniek? En wat is die gemene deler? Zo komen we van alles te weten over Nail Art in de eerste episode. We laten ons inspireren en ontdekken dat Nail Art een ware vorm van kunst is – op kleine schaal, maar van groots formaat. Het is een essentieel onderdeel van de fashion van vandaag.

Ontmoet de Nail Artists van Lakwerk . Volg Shoeby op Social voor het vervolg (www.instagram.com/shoeby). Up next: het diverse DJ-collectief AMPFEMININE, dat de wereld gaat veroveren met haar beats.

Since 1981

Shoeby is één van de snelst groeiende modebedrijven in Nederland met een rijke historie. In 1981 openden John en Mieke van Deursen de deuren van de eerste Shoeby-store. Wat op zeventig vierkante meter begon in Den Bosch, is inmiddels uitgegroeid naar ruim 230 winkels in Nederland en een succesvolle webshop in Nederland en Duitsland. En daar stopt het niet. Binnenkort openen de eerste fysieke winkels over de grens.

Shoeby, eigendom van het merk.

Rooted in family

Shoeby is en blijft een waar familiebedrijf. De leiding is inmiddels overgenomen door zoon Mitch en dochter Jill. De centrale gedachte is altijd onveranderd gebleven: Shoeby staat voor personal styling, inspirerende stores en een eigen collectie van sophisticated street style met een popular twist. Een herkenbaar handschrift, hoge kwaliteit en een betaalbare prijs. Want mode en je mooi voelen, dat is voor iedereen.

Shoeby style

Shoeby ontwerpt haar eigen collecties. Mieke en Jill van Deursen zetten samen met een team van designers een eigen modestijl neer, gebaseerd op de laatste trends. Grafische prints met organische vormen, neutrals met poppy kleuren, onverwachte combinaties – it’s all about contrast. Dit maakt de collecties anders en herkenbaar.

Personal styling

Soms hebben mensen hulp nodig bij het ontdekken van hun eigen, unieke stijl. Shoeby is het eerste modemerk dat niet alleen eigen collecties uitbrengt, maar ook mensen adviseert in het vinden wat bij ze past. Samen zoeken ze naar die perfecte look en stijl, om je zo sterk en zelfverzekerd te laten voelen. Discover your better self, that’s the Shoeby promise.

Looking for you

Houd je van fashion, ben je op de hoogte van de laatste trends, is het je passie om mensen nog mooier te maken dan ze al zijn? Check dan hier de vacatures bij Shoeby.

Here for you.