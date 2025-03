Shoeby: in het diepe durven springen

"Helaas was het vorig jaar te kort dag om nog mee te doen, maar in 2025 staat Shoeby op het Retailplein. Ik heb veel gezien en gelezen over de afgelopen editie en heb er echt zin in!" Aan het woord is Miranda Nolles, Recruiter bij Shoeby.

Jongeren een podium geven

"Shoeby wil en moet meer met jongeren. Het thema young potentials stond al centraal, maar we brengen dit nu naar de next level. We zijn druk met onze employer branding en ons imago en we willen landelijk nog meer jongeren met passie voor fashion gaan bereiken. Zo geven we jongeren een podium met doorgroeikansen binnen personal styling en/of winkelmanagement. In 2021 zijn we gaan samenwerken met SBB en hebben we een stageconvenant voor Retail fashion opgesteld."

"We zijn op verschillende manieren bezig om jongeren richting de Retail te krijgen. We werken daarbij onder andere samen met het Koning Willem I College en met Summa College. We zien op dit moment dat er steeds meer (Retail)opleidingen verdwijnen en dat is écht jammer. Hiermee verdwijnen wat ons betreft ook een aantal mooie tussenstappen en specialisaties die wij juist goed in onze winkels kunnen gebruiken. Zoals het kunnen combineren van digitaal met fysiek aanwezig zijn."

Gelukkig zijn er binnen onze regio hele mooie initiatieven ontstaan, gericht op de huidige arbeidsmarkt en de behoefte vanuit het bedrijfsleven (retail). Vanuit deze nauwe samenwerking tussen de opleiders en het bedrijfsleven is een nieuwe opleiding Fashion Retailer + Fashion & Business MBO 3 & 4 Niveau opgezet.

Credits: Shoeby

Leven in de brouwerij

"Werken in de Retail betekent dat je nooit stil zit. Elke dag is anders. Je hebt een divers takenpakket en er is altijd leven in de brouwerij. Ik spreek uit eigen ervaring! Als jij klanten zo enthousiast maakt dat ze speciaal voor jou terugkomen, dan is dat natuurlijk geweldig."

Ontwikkeling

"Bij Shoeby komen mensen van verschillende kanten binnen en kun je ook echt doorgroeien als je dat wil. Zo hebben wij bijvoorbeeld een Shoeby-academy en bieden we offline en e-learning trainingen aan gericht op alle thema's binnen de diverse functies en rollen. Daar speelt onze founder nog steeds een grote rol in. Voor klanten organiseren we regelmatig leuke events en ook onze medewerkers kunnen zich hier soms voor inschrijven. Voor alles geldt wel dat je het moet durven om in het diepe te duiken."

Shoeby blijft zich als organisatie ook verder ontwikkelen. Alles wat wij verkopen hebben wij zelf ontwikkeld: van design, eigen stoffen met toffe prints tot een stylish eindproduct "a sophisticated streetstyle with a popular twist". We waarderen en gebruiken elkaars kwaliteiten. Eerlijk en oprecht communiceren we met elkaar. We staan voor wie we zijn en hebben zelfvertrouwen. Transparant, duidelijk en helder. We omarmen diversiteit en blijven altijd op zoek naar wat ons uniek maakt. We inspireren elkaar en staan open voor mensen met nieuwe inzichten. Op een creatieve manier dagen we elkaar uit. Nieuwe ideeën, oplossingen en mogelijkheden delen we met elkaar.

Onze IT-afdeling is zo succesvol, dat hieruit een nieuwe zelfstandige tak is ontstaan onder de naam WAIR (Fashion Tech Leader, https://wair.ai/), waarin samenwerkingen binnen de Retail-branche worden aangegaan. Centraal staat het gebruik van AI gericht op intelligente replenishment en herverdeelmodules die het voorraadbeheer ondersteunen.

Challenge

"Op het Retailplein komt er zeker een toffe Shoeby-challenge. We moeten het nog definitief uitwerken, maar we proberen een virtuele winkel te creëren waarbij jongeren uit de actuele collectie een toffe set kunnen combineren. Door dat te delen op social, kunnen ze een mooie prijs winnen."