Snipes en McDonald’s maken samen streetwearcollectie

Streetwearmerk Snipes en fastfoodketen McDonalds hebben samen een modecollectie ontwikkeld, zo blijkt uit een persbericht van Snipes. De collectie wordt gelanceerd op 20 november dit jaar, wanneer McDonalds zijn vijftigste verjaardag viert.

Onder het motto ‘Sauce it up!’ presenteren Snipes en McDonalds een collectie bestaande uit 34 verschillende items. Daarbij zijn trainingspakken en hoodies met daarop de logo’s van McDonalds en Snipes of plaatjes van hamburgers. Op sommige kledingstukken zijn ook de oprichtingsjaren van McDonalds en Snipes geappliceerd: 1971 en 1998. In de meer ludieke hoek zijn er een puffer-jas met patatprint en een houder voor oortjes in de vorm van het kenmerkende McDonalds-frietbakje.

Beeld: Snipes x McDonalds

De lancering van de collectie gaat vergezeld van een campagnevideo in futuristische stijl, waarin jongeren - gekleed in items uit de collectie - elkaar achtervolgen op zoek naar ‘sauce’. Dat woord heeft in de campagne een dubbele betekenis: niet alleen verwijst het naar de sauzen die McDonalds al vijftig jaar bij friet en andere snacks serveert, ‘sauce’ is ook een straattaalwoord dat staat voor stijl en zelfvertrouwen.

De afgelopen jaren vonden er meer kruisbestuivingen plaats tussen de werelden van snacks en mode zo lanceerden ZEB en Mora samen een collectie T-shirts, maakten America Today en New York Pizza een loungewearlijn en kwam ook Pizza Hut met trainingspakken, T-shirts, slippers en een pepperoni-ketting.

De collectie van Snipes en McDonalds is vanaf 20 november beschikbaar in geselecteerde Snipes-winkels in Europa en verkrijgbaar via de app en website van Snipes.

