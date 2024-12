SS25 trend: Een combinatie van sport, streetwear en ready-to-wear

De nalatenschap van Virgil Abloh blijft een diepe invloed uitoefenen op de modewereld. Abloh, die op 28 november 2021 overleed, was een pionier die streetwear naar een hoger niveau tilde. Hij gebruikte sport- en straatcultuur als inspiratie voor luxe modeontwerpen, waardoor hij streetwear breed geaccepteerd maakte binnen de luxe-mode.

Samenwerkingen tussen mode- en sportmerken zijn inmiddels een vast onderdeel van de industrie. Voor het SS25-seizoen zien we samenwerkingen zoals Cecilie Bahnsen x The North Face, Chopova Lowena x Asics, Caroline Hu x Adidas en Attico x Nike.

Daarnaast presenteren veel ontwerpers items geïnspireerd door de sport- en atletiekwereld, variërend van traditionele interpretaties tot innovatieve, onverwachte combinaties. Hier zijn enkele opvallende stukken die elk assortiment volgend jaar zullen verrijken.

Jassen

Off-White: ontwerper, Ib Kamara

Off-White SS25 Credits: Off-White SS25/©Launchmetrics/spotlight

Akris: ontwerper, Albert Kriemler

Akris SS25 Credits: Akris SS25/©Launchmetrics/spotlight

Miu Miu: ontwerper, Miuccia Prada

Miu Miu SS25 Credits: Miu Miu SS25/©Launchmetrics/spotlight

Bovenkleding

Louis Vuitton: ontwerper, Nicolas Ghesquière

Louis Vuitton SS25 Credits: Louis Vuitton SS25/©Launchmetrics/spotlight

Miu Miu: ontwerper, Miuccia Prada

Miu Miu SS25 Credits: Miu Miu SS25/©Launchmetrics/spotlight

No. 21: ontwerper, Alessandro Dell’Acqua

No. 21 SS25 Credits: No. 21 SS25/©Launchmetrics/spotlight

Coltruien

Monse: ontwerpers, Laura Kim en Fernando Garcia

Monse SS25 Credits: Monse SS25/©Launchmetrics/spotlight

Brandon Maxwell

Brandon Maxwell SS25 Credits: Brandon Maxwell SS25/©Launchmetrics/spotlight

No. 21: ontwerper, Alessandro Dell’Acqua

No.21 SS25 Credits: No.21 SS25/©Launchmetrics/spotlight

Matching Sets

Ankvas: ontwerper, Christian Juul Nielsen

Aknas SS25 Credits: Aknas SS25/©Launchmetrics/spotlight

Ontwerpers geven traditionele sportmode items zoals het baseballjack een nieuwe look, met frisse vormen, onverwachte kleuren en prints of nieuwe stoffen.Look 16: een korte baseballjack met een beige camouflage print, geribbelde kraag en manchetten en rode en witte patches, getoont met een wikkelrok van canvas en chiffon.Look 31: een lang baseballjack van bruine wol met witte strepen en leren mouwen en een wijde bruine leren broek. Witte instapschoenen maken de look compleet.Look 11: een korte jack met korte mouwen van een grijs-bruine technische stof over een witte blouse en een marineblauwe gebreide laag, gecombineerd met een marineblauwe plooirok met een bordeauxrood, olijfgroen en beige gestreept accent. Accessoires zijn onder andere grijze geribbelde armstukken, een armband gedragen op de bovenarm, sokken en sneakers met merklogo. Een bruine tas maakt de look compleet.Ontwerpers gebruiken heldere en verzadigde kleuren voor regenjassen en andere bovenkledingstukken van technische stoffen.Look 2: een rood-blauw gestreepte korte jas met een peplum en ballonmouwen over een zwarte body en een crèmekleurige blouse. Accessoires zijn een bowlingbal-tas en zwarte leren sandaaltjes.Look 3: een roze regenjas met een paarse streep en een neutrale voering met een witte blouse, een zwart topje en een grijze korte broek. Accessoires zijn onder andere een oversized pilotenbril, een bruine leren tote bag en slippers met merklogo.Look 24: een limoengroene regenjas met ritsdetails over een rood overhemd en een roze geruite rok met platte puntige schoenen.De preppy stijl die dit jaar zo veel voorkomt, zal ook volgend seizoen doorgaan. Kledingstukken met coltruien zijn alomtegenwoordig op de catwalks, niet alleen voor shirts maar ook voor jurken.Look 9: een lange, aansluitende gebreide jurk met lichtblauwe, gele en groene strepen en een gespleten col. Gele sneakers maken de look compleet.Look 19: een marineblauwe geribbelde jurk tot onder de knie had korte mouwen met een zwarte bies en een colkraag met vier knopen. Doorzichtige schoenen en een handtas maken de look compleet.Look 23: een gebreide top met lichtblauwe, oranje en bordeauxrode strepen met een witte kraag en een ritssluiting. Om de look af te maken: blauwe paillettenrok tot op de knie en gele slingbacks.Bijpassende tops en broeken geven een verfijnde en gestroomlijnde look aan belangrijke kledingstukken.

Look 24: een korte gebreide top in rode en crèmekleurige strepen met een split polokraag en bijpassende high waist-slip met zwaanmotief. Zwarte doorschijnende sokken en bruine laarzen maken de look compleet.

Casablanca: ontwerper, Charaf Tajer

Casablanca SS25 Credits: Casablanca SS25/©Launchmetrics/spotlight

Lacoste: ontwerper, Pelagia Kolotouros

Lacoste SS25 Credits: Lacoste SS25/©Launchmetrics/spotlight

Rokken

Kent & Curwen: ontwerper, Daniel Kearns

Kent & Curwen SS25 Credits: Kent & Curwen SS25/©Launchmetrics/spotlight

Ottolinger: ontwerpers, Christa Bösch en Cosima Gadient

Ottolinger SS25 Credits: Ottolinger SS25/©Launchmetrics/spotlight

Avavav: ontwerper, Beate Karlsson

Avavav SS25 Credits: Avavav SS25/©Launchmetrics/spotlight

Grafische Tops

Look 5: een bruin gebreid poloshirt met groene knoopsluiting en kraag met witte accenten en een bijpassende slip. Accessoires zijn onder andere witte sokken, zwarte loafers en een handtas.Look 14: een doorschijnend geel poloshirt met witte badges en bijpassende boxershort. Slip-on sneakers en een waterfles met merklogo maken de accessoires compleet.Ontwerpers laten zich inspireren door preppy sporttrends zoals 'tennis core' en 'blokette core' om een vrouwelijke touch te geven aan de broeken en rokken.Look 24: een korte witte plooirok en een witte ribgebreide pullover met een gestreepte voering over een blauw overhemd en een dessin stropdas. Andere accessoires zijn een oversized ovale zonnebril, doorschijnende witte sokken en ijsblauwe mary-janes.Look 7: een witte neopreen rok met een gebogen zoom en zwarte details en een bijpassend nauwsluitend kort jasje. Een oversized schildvormige zonnebril en open sandalen maken de look compleet.Look 16: een combinatie van een zwarte fietsbroek en een plooirok met krijtstrepen getoont met een nauwsluitend zwart Adidas-jack met capuchon en witte strepen. Zwarte rubberen sandalen met gedefinieerde tenen completeerden de look.

Ontwerpers toonden een verscheidenheid aan T-shirts, sweatshirts en andere sportieve tops, verfraaid met badges, slogans en nummers.

Coach: ontwerper, Stuart Vevers

Coach SS25 Credits: Coach SS25/©Launchmetrics/spotlight

Ganni: ontwerpers, Nicolaj Reffstrup en Ditte Reffstrup

Ganni SS25 Credits: Ganni SS25/©Launchmetrics/spotlight

Alainpaul

Alainpaul SS25 Credits: Alainpaul SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 20: een oversized sweatshirt verfraaid met badges en slogans met een zwarte leren short. Accessoires waren onder andere een zwarte leren baseballpet, witte geribbelde sokken, zwarte veterschoenen en een grote clutch.Look 31: een oversized sportshirt met V-hals in zwart, wit en rood met een merklogo en nummers over een rode lichtgewicht broek en een zwarte chiffon sjaal.Look 34: een asymmetrisch wit T-shirt met een zwart-rood grafisch ontwerp en een zwarte joggingbroek met stijgbeugels en witte biezen.