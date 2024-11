De top kleurencombinaties van London Fashion Week SS25

Het kenmerk van een bekwame ontwerper is het vermogen om kleuren op onverwachte manieren te combineren. Van Ahluwalia en Ashley Williams tot Burberry en Bora Aksu, deze vaardigheid werd met groot succes gedemonstreerd op de catwalks van London Fashion Week voorjaar/zomer 2025 (LFW SS25). Het Pantone Color Institute voorspelde tien opvallende kleuren voor LFW SS25 in een "eigenzinnig palet" dat bestond uit "een sterke chromatische basis met energieke accenten voor magische momenten". Hier zijn vijf kleurcombinaties die tijdens de week resoneerden en een broodnodige dosis optimisme en persoonlijke vrijheid uitdrukten.

Roze +

Priya Ahluwalia

Ahluwalia SS25 Credits: Ahluwalia SS25/©Launchmetrics/spotlight

Paul Costelloe

Paul Costelloe SS25 Credits: Costelloe SS25/©Launchmetrics/spotlight

Ashley Williams

Ashley Williams SS25 Credits: Ashley Williams SS25/©Launchmetrics/spotlight

Feben

Feben SS25 Credits: Feben SS25/©Launchmetrics/spotlight

Blauw +

Bora Aksu

Bora Aksu SS25 Credits: Bora Aksu SS25/©Launchmetrics/spotlight

Chet Lo

Chet Lo SS25 Credits: Chet Lo SS25/©Launchmetrics/spotlight

JW Anderson

JW Anderson SS25 Credits: JW Anderson SS25©Launchmetrics/spotlight

Emilia Wickstead

Emilia Wickstead SS25 Credits: Wickstead SS25/©Launchmetrics/spotlight

Groen +

Charlie Constantinou

Charlie Constantinou SS25 Credits: Constantinou SS25/©Launchmetrics/spotlight

Burberry: ontwerper, Daniel Lee

Burberry SS25 Credits: Burberry SS25/©Launchmetrics/spotlight

Johanna Parv

Johanna Parv SS25 Credits: Johanna Parv SS25/©Launchmetrics/spotlight

Erdem Moralioglu

Erdem SS25 Credits: Erdem SS25/©Launchmetrics/spotlight

Oranje +

Toga: ontwerper, Yasuko Furuta

Toga SS25 Credits: Toga SS25/©Launchmetrics/spotlight

Mark Fast

Mark Fast SS25 Credits: Mark Fast SS25/©Launchmetrics/spotlight

Feben

Feben SS25 Credits: Feben SS25/©Launchmetrics/spotlight

Buerlangma: ontwerper, QiQi Yuan

Buerlangma SS25 Credits: Buerlangma SS25/©Launchmetrics/spotlight

Grijs+

Emilia Wickstead

Emilia Wickstead SS25 Credits: Emilia Wickstead SS25/©Launchmetrics/spotlight

Erdem

Erdem SS25 Credits: Erdem SS25/©Launchmetrics/spotlight

Ashley Williams

Ashley Williams SS25 Credits: Ashley Williams SS25/©Launchmetrics/spotlight

Burberry: ontwerper, Daniel Lee

Burberry SS25 Credits: Burberry SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 18: Een lange, aansluitende gebreide jurk met gedraaide spaghettibandjes in een space-dye patroon van roze, wit en lichtblauw, gedragen over een veelkleurige beha. Zwarte laarzen maakten de look compleet.Look 27: Een lichtroze halterjurk met een extra brede lichtgroene leren riem, geel, groen en roze gestreepte sokken en roze plateau sandalen.Look 27: Een mouwloze mini-jurk met gecollageerde materialen in roze, wit en blauw onder doorzichtig plastic.Look 10: Een getailleerde roze katoenen blouse met dunne witte strepen en plooien aan de voorkant, gecombineerd met een rok tot onder de knie met een split, uitgevoerd in gouden pailletten. Witte ovale oorbellen en zwart-witte polkadot pumps completeerden de look.Look 8: Een lichtblauwe en marineblauwe geprinte jurk met een high-low zoom over dubbele lagen kanten Swiss dot net in marineblauw en een kort marineblauw enkelrijig jasje afgewerkt met Swiss dot net op de mouwen.Look 26: Een top met korte mouwen en ronde hals in een puntige breisel en een bijpassende minirok, beide in een ombré mix van kobalt-blauw en grijs. Zilveren sandalen maakten de look compleet.Look 11: Een donkerblauwe geribbelde gebreide trui en een olijfgroene leren oversized skaterrok met zwarte enkellaarsjes.Look 8: Een maxi-jurk met een geplooide rok in marineblauw en een lichtblauw lijfje zonder zijnaden. Platte zwarte sandalen completeerden de look.Look 2: Een jasje met een ombre-effect in lichtgroene en olijfgroene technische stof over een bijpassende minirok, donkergroene broek en zwart-zilveren sneakers.Look 30: Een lichtgroene broek met enkelritsen onder een legergroene jas in militaire stijl en een schoudertas met donkerroze sandalen.Look 15: Een lichtgroen overhemd met blinde knoopsluiting en schouder splitsen over een groene rok met zwarte bies, donkergroene fietsbroek, een lichtgroene brede haarband, donker- en lichtgroene sokken en donkergroene enkellaarsjes.Look 12: Een lange mouwloze kokerjurk van gekreukte satijn met een donkergroene, grasgroene, ivoorkleurige en blauwe print met een lange middelroze sjaal bevestigd aan één schouder. Accessoires waren onder andere zwarte monkstraps met brogue-details en een crèmekleurige handtas.Look 33: Een crèmekleurige, geribbelde, strapless top met space-dyed bies over een beige tanktop, een ivoorkleurige minirok met ballonzoom en een oranje broek. Metallic platte schoenen maakten de look compleet.Look 32: Een destroyed spijkerjasje en -broek in oranje denim over een lichtgroene gehaakte bodysuit en ivoorkleurige sandalen.Look 7: Een feloranje blouse met een geel inzetstuk en een split aan de voorkant, gecombineerd met een koperkleurige, gerimpelde rok met volantzoom. Accessoires waren onder andere zwarte pumps met rode schijfvormige versieringen.Look 10: Een zilverkleurige, mouwloze jurk tot op de knie met pompons in oranje, rood en roze.Look 7: Een lichtgrijze bermuda en een bijpassende lange, brede stropdas werden gecombineerd met een overhemd met een geometrische print in donkergroen, limoengroen, blauw en wit. Platte zwarte sandalen met franjes maakten de look compleet.Look 33: Een grijze mouwloze, geribbelde henley en een grijze broek met krijtstreep onder een felgroene jurk met een high-low zoom en diamantversiering. Accessoires waren onder andere lange oorbellen en zwarte brogues.Look 31: Een lichtgrijs jasje met drie knopen, schoudervullingen en een kleine ronde kraag werd gedragen met een minirok in bruin en bruinbeige, zwarte handschoenen en balletschoentjes met lange gestreepte sokken in grijs, bruinbeige en wit.Look 5: Een korte grijze cape met technische details en een lichtgrijze maraboe-rand met een laaggetailleerde olijfgroene broek, een witte schoudertas en bordeauxrode slippers.