Van neutrale tinten tot optimistische pastels: De kleurencombinaties van Paris Fashion Week SS25

Tijdens Paris Fashion Week SS25 presenteren ontwerpers een scala aan intrigerende kleuren en kleurcombinaties. ‘Latte dressing’, het dragen van elegante stijlen in verschillende bruintinten, wint terrein en zet zich ook volgend seizoen voort. De catwalks tonen een palet van neutrale tinten die een verhaal vertellen, terwijl de groeiende interesse in het zakelijke 'corpcore' zorgt voor looks in meerdere grijstinten, vaak gecombineerd met andere kleuren. Tegelijkertijd brengen heldere kleuren en pastelcombinaties – net als in andere ‘grote vier’ modesteden – een vleugje optimisme in een verder onzekere tijd.

Rood +

Johanna Ortiz

Johanna Ortiz SS25 Credits: Johanna Ortiz SS25/©Launchmetrics/spotlight

Rabanne: ontwerper, Julien Dossena

Rabanne SS25 Credits: Rabanne SS25/©Launchmetrics/spotlight

Ellen Hodakova Larson

Hodakova SS25 Credits: Hodakova SS25/©Launchmetrics/spotlight

Miu Miu; ontwerper, Miuccia Prada

Miu Miu SS25 Credits: Miu Miu SS25©Launchmetrics/spotlight

Roze +

Acne Studios: ontwerper, Jonny Johansson

Acne Studios SS25 Credits: Acne Studios SS25/©Launchmetrics/spotlight

Chloé: ontwerper, Chemena Kamali

Chloé SS25 Credits: Chloé SS25/©Launchmetrics/spotlight

Isabel Marant

Isabel Marant SS25 Credits: Isabel Marant SS25/©Launchmetrics/spotlight

Zimmermann

Zimmermann SS25 Credits: Zimmermann SS25/©Launchmetrics/spotlight

Look 21: een felrode jurk met een asymmetrische high-low zoom werd getailleerd met een riem met paardensluiting over een bordeauxrode short onder een bordeauxrood blazer en afgewerkt met sandaaltjes met bandjes.Look 30: een felrode hoodie met rits en getailleerde kraag werd getoond over een gestreept T-shirt en een blauw-wit gestreept overhemd onder een zwarte leren autojas, een baggy short met krijtstreep en zwarte pumps met een transparante ‘sok’.Look 8: een trui met V-hals en een rood, zwart en wit ruitpatroon en een andere trui met een patroon op de manchetten. Zwarte bermuda, een riem en opvallende laarzen maakten de look compleet.Look 25: een halterbody met uitsparingen in felrood met zwarte bies en een laag uitgesneden geplooide rok in grijs en paars satijn. Accessoires waren onder andere meerdere kettingriemen, een handtas, lange grijze stijgbeugels en witte peeptoe sandaaltjes.Look 4: een roze ribgebreid vest en bijpassende trui geknoopt op één schouder met een grijze jersey jurk met V-hals, gewikkeld rond de taille. Accessoires waren geweven zilveren slippers en een beige tas van geperst leer.Look 47: een roze kort bomberjack met pofmouwen over een okerkleurige gebreide top en een roze kanten camisole werd gedragen met een bruine short met een ballonzoom, een olijfgroene tas aan een kettingriem, okerkleurige veterslippers en een bril met bruin montuur.Look 45: een roze leren bomberjack over een roze body met print en een bordeauxrode suède short met vetersluiting aan de voorkant. Accessoires waren bordeauxrode suède Griekse sandaaltjes en schoudertas, een riem en armband met felroze kralen.Look 48: een lange, geruite rok in perzikkleurige en roze kant met een brede oranje ceintuur en een bruine halterbody met diepe V-hals. Boheemse kettingen en beige teenslippers maakten de look compleet.