SS26 van Tessa Koops: een collectie geïnspireerd door White Lotus, met kleur, lef en levenslust

Voor haar SS26-collectie laat Tessa Koops zich meenemen in de wereld van White Lotus, de HBO-serie die bekendstaat om haar zwoele vakantiesferen en luxe. Geen alledaagse inspiratiebron, maar precies dat maakt het zo passend. “Dat ultieme vakantiegevoel is voor mij essentieel bij een zomercollectie,” vertelt Tessa. “Ik én mijn klant houden van reizen, zon en stedentrips." "Deze collectie neemt je daarin vanzelf mee, alsof je al geland bent op een tropische bestemming.” Waar de wereld vaak zwaar en somber aanvoelt, kiest Tessa bewust voor een contrast en reactie met SS26: een collectie die lucht brengt. Kleding die uitnodigt om te vieren, te voelen, te reizen, en te genieten.

Zuid-Europese inspiratie en Mexicaanse powerprints

SS26 is een visuele reis door de Mediteraan en verdere bestemmingen: van de blauwe tinten van de Griekse eilanden tot de aardse zandkleuren van Marrakech. Vanille, fresco-achtige dessins en keramiekprints voeren de collectie richting Italië, terwijl grafische vormen echoën uit Mexico. Prints zijn, zoals altijd bij Tessa, krachtig en expressief en vol aanwezig. De rode draad ligt in de inspiratie uit kunst, ambacht en dat bruisende vakantiegevoel.

Vrouwelijke silhouetten met een vrije geest

In de silhouetten blijft alles vloeien. “We houden niet van minimalistisch." Het mag wapperen, het mag royaal. "We vieren het leven,” zegt Tessa. De silhouetten zijn vloeiend en expressief: lange jurken die meebewegen in de wind, rokken met volume, tops met bijzondere details zoals borduursels op de schouder.

Nieuw in SS26 is onder andere een gebreide rok met bijpassende top, comfortabel, maar ook elegant en makkelijk mee te nemen. Viscose crêpe zorgt voor een luchtig gevoel, ideaal voor warmere dagen, of die nu in Zuid-Europa zijn of in een steeds warmer Nederland. Doordat er uni-items en mooie breisels aan de collectie zijn toegevoegd, wordt het plaatje meer compleet en kan zowel inkoper als drager items selecteren die goed te combineren zijn. De uni-kleuren sluiten bovendien perfect aan bij de prints, zowel in tops als in bottoms.De kleuren versterken daarnaast het zomerse gevoel: bougainville-paars, een sterke Italiaanse geel en terracotta-rood verwijzend naar Marrakesh geven de collectie een mediterraans karakter.

Credits: Tessa Koops

De Tessa Koops-vrouw is niet alleen iemand met smaak, maar ook met een visie. Ze houdt van mode, maar dan wel op haar voorwaarden en kiest bewust voor kwaliteit, voor duurzaamheid, voor stukken die iets zeggen. Niet om op te vallen, maar om zichzelf te laten zien zoals ze is: uitgesproken, levendig, verzorgd, en altijd met oog voor detail.

Een solide wholesale-aanbod met een emotionele meerwaarde

Ook voor retailpartners is SS26 een collectie die staat. Meerdere stijlen bieden een marge van 3.0, waaronder effen basics, knitwear en de populaire silk-viscose prints. Dat maakt de collectie niet alleen aantrekkelijk qua uitstraling, maar ook sterk op het gebied van rendement. “We willen onze partners het vertrouwen geven om hun assortiment te vernieuwen, zonder dat het voelt als een risico,” legt Tessa uit.

Credits: Tessa Koops

Een merk in beweging

Hoewel de SS26-collectie een krachtig statement op zichzelf maakt, blijft het merk Tessa Koops in beweging. De ontwerpster wil trouw blijven aan haar herkenbare handschrift, waarin expressieve prints, vrouwelijke lijnen en artistieke flair de hoofdrol spelen, maar ze laat zich tegelijkertijd graag verrassen door haar eigen creativiteit. Juist dat onverwachte element, een silhouet dat nét iets spannender is, een accessoire dat het totaalbeeld versterkt, maakt dat de collectie elk seizoen opnieuw verrast maar ook vertrouwd voelt.

Naast de kledinglijn investeert Tessa in het uitbreiden van haar accessoiresassortiment, met onder andere unieke tassen, shawls, riemen en statement-oorbellen. Hiermee wordt niet alleen het look & feel van het merk sterker, maar ook het verhaal dat retailers op de winkelvloer kunnen vertellen. Ook op internationaal vlak wordt de koers aangescherpt: met groeiambities in Spanje, Duitsland en Griekenland, en een groeiende interesse vanuit de Amerikaanse markt, kijkt het merk actief naar voren. SS26 is daarmee niet alleen een ode aan de zomer, maar ook een volgende stap in een merkverhaal dat zich blijft ontwikkelen.