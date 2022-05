Stenen, zand en antieke sculpturen: Lidewij Edelkoort vindt najaarstrends 2023 in de wereld van de archeologie

De wereld van vandaag is niet altijd leuk om in te leven. Pandemie, oorlog, inflatie… De laatste maanden stapelt het slechte nieuws zich op. Als Lidewij Edelkoort het even niet meer weet, duikt ze het liefst in het verleden. “Dan kijk ik naar wat de mens allemaal al heeft gedaan. We hebben een bestaanswijze ontworpen, gereedschappen bedacht, kleding uitgevonden en weeftechnieken ontwikkeld. De mens is zo inventief.”

De geschiedenis geeft blijk van veerkracht en is tegelijkertijd een bron van schoonheid, beiden nodig om te kunnen overleven in stroevere tijden, aldus de trendforecaster tijdens het online seminar waarin ze de trends voor herfst-winter 2023 deelt.

Het is om die reden dat Edelkoort kijkers mee de geschiedenis in neemt. Archeologie vormt de leidraad in haar presentatie, waarin Edelkoort verwijst naar opgegraven objecten, maar ook de praktijk van het graven zelf. De trends zijn opgedeeld in verschillende historische tijdvakken, van de Steentijd tot de toekomst. Elke periode vertegenwoordigt een ander aspect van Edelkoorts trendverhaal. FashionUnited vat de belangrijkste trends samen.

Zand en stenen: aardetinten en ruwe rafels

Wie naar oude schatten zoekt, moet zich vaak eerst door lagen zand en stenen heen werken. Daarbij is het makkelijk te vergeten dat zand en stenen zelf ook schatten kunnen zijn. Er bestaan eindeloze combinaties van kleuren en structuren in kiezels, keien en korrels. Daarnaast kan de aarde mineralen bevatten die geschikt zijn om pigmenten mee te maken, zoals gele of rode oker, de warme aardetinten die in de prehistorie al voor wandschilderingen werden gebruikt. Die tinten komen volgend najaar terug in de mode, met name in breiwerk en ruwe weefsels.

De glans van metaal: brons, ijzer en goud

De Bronstijd (ca. 3000 tot 800 voor Christus) wordt zo genoemd omdat in deze periode manieren werden gevonden om metalen, zoals brons, te verwerken tot onder meer gereedschappen, wapens en sieraden. De subtiele glans van brons zal in het najaar van 2023 op de catwalks te zien zijn.

Op de Bronstijd volgde de IJzertijd. Ook ijzer maakt een rentree in de mode, als materiaal en in de gedaante van diepe, grijsblauwe tinten. Een derde metaal dat een rol gaat spelen is goud, dat in historische culturen wereldwijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Ook dat komt in verschillende vormen terug: als goudkleurige weefdraad bijvoorbeeld, of in sieraden.

Beeld: Supriya Lele AW 22 + Alexander McQueen AW 22 + Louis Vuitton AW 22 - Via Catwalkpictures

Antieke sculpturen en klassieke jasjes

Tegenover de harde, diepe glans van metalen staat in het najaar van 2023 een zacht, tactiel minimalisme, dat Edelkoort afleidt van antieke sculpturen en bouwwerken gemaakt door de Grieken en Romeinen. Losjes geweven, geplooide stoffen of doorgestikte materialen verwijzen naar de ribbels en lijnen van klassieke beelden en zuilen.

Edelkoort verwijst specifiek naar het type sculpturen dat tussen 4000 en 1000 voor Christus gemaakt werd op de Cycladen, een Griekse eilandengroep. Het zijn gestileerde beelden van mensfiguren die zowel koel als vriendelijk aandoen. In de mode komen hun abstracte vormen terug als een zorgvuldig gesneden kledingstukken in bleekwit of warm grijs.

Met name het jasje wordt een populair item dit najaar, verwacht Edelkoort. Geen hard, zakelijk jasje dat bedoeld is voor kantoor, maar een behaaglijk exemplaar dat de drager het gevoel geeft de wereld aan te kunnen.

Beeld: Dries van Noten AW 22 + Acne Studios AW 22 (wit jasje) - Via Catwalkpictures

Pigmenten van planten en dieren

Naast de rijke tinten van aarde en metalen introduceert Edelkoort ook kleurkaarten en dessins gebaseerd op pigmenten van planten en dieren. Bacteriën en schimmels bijvoorbeeld, een paar van de oudste bewoners van de aarde, kunnen de meest excentrieke kleuren en patronen produceren. Ontwerpers als Ilfa Siebenhaar en Laura Luchtman experimenteren al met het gebruik van bacteriën voor het verven van kleding.

Beeld: Acne Studios AW 22 (groen/zwarte jas) - Via Catwalkpictures

Beeld: Ingo Foertsch via Ilfa Siebenhaar- Via Catwalkpictures

De toekomst in: mode uit de metaverse

Aan het slot van haar presentatie slingert Edelkoort de kijkers de toekomst in: een toekomst in neonkleuren, die voor de verandering eens niet terugkomen als hoekige, geometrische vlakken en lijnen, maar in vrije combinaties en tekeningen. Felle kleuren, speelse vormen en optische illusies lekken de mode in vanuit de metaverse, een virtuele wereld waar - zo hoopt Edelkoort - actief met mode geëxperimenteerd zal worden.