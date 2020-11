Stijlvol en comfortabel de feestdagen in met Elements of Freedom

De feestdagen worden anders dan anders dit jaar. Kleiner, intiemer, persoonlijker. Omschrijvingen die ook van toepassing zijn op Elements of Freedom. Het duurzame kledingmerk biedt een ruime collectie blouses en jurken met feestelijke prints en glanzende corduroys. Gecombineerd met de warme vesten, truien en jassen loop je er zo de deur mee uit om gezamenlijk te genieten van de frisse buitenlucht. Of ga dit jaar eens voor een schitterende pak in donkerblauw of cognac!

Comfortabel combineren

Door de zachte en natuurlijke stoffen en de perfecte pasvorm wil je de kleding van Elements of Freedom de hele dag en het hele jaar door dragen. Daar wordt tijdens het ontwerpen al rekening mee gehouden. Combineer je jurk met een vest en het is geschikt voor de koude dagen. Door de soepele stof en splitten op de juiste plek kun je zelfs met de lange rokken stevige wandelingen maken en een balletje trappen. Een ander slimmigheidje van Elements of Freedom zijn de blouses en rokken in dezelfde print, die als je ze samen draagt de uitstraling hebben van een jurk. Zo heb je drie kledingstukken in een.

Het pak

Sinds de oprichting in 2014 staat Elements of Freedom bekend om haar goed zittende jurken, rokken en blouses met unieke prints. In de herfst/winter collectie 20/21 is daar een vrouwelijk en stoer corduroy pak aan toegevoegd in donkerblauw en cognac. De broek en blazer zijn goed ontvangen en lopen heel hard. Dus wees er op tijd bij om deze outfit nog te pakken te krijgen, bijvoorbeeld in de brandstore van Elements of Freedom, of een van de andere verkooppunten.

Feest vieren met een goed gevoel

Met de kleding van Elements of Freedom zit je er niet alleen zelf comfortabel bij, je maakt ook anderen gelukkig. Alle kleding van Elements of Freedom is gemaakt onder goede omstandigheden. De meeste items zijn gemaakt in Europa, alleen het breiwerk komt uit een fairtrade fabriek in Binnen-Mongolië. Door het gebruik van natuurlijke, milieuvriendelijke, en steeds vaker gerecyclede, materialen levert Elements of Freedom een bijdrage aan het in stand houden van de mooie natuur wereldwijd.

Kom kijken en passen in de brandstore

Wil je de kleding zien, voelen en natuurlijk passen? Kom de volledige collectie bekijken in de gezellige net geopende brandstore aan de Wolvenstraat 35, in de 9 straatjes. Een echte slow fashion store, waar je met persoonlijke aandacht en een kop thee erbij uitgebreid kunt passen en de verhalen achter het merk leren kennen. Je krijgt nu bij je aankoop een bijpassend mondkapje, zodat je helemaal in stijl de deur uit kunt gaan.

www.elementsoffreedom.nl