Studio Markx en By Rockland maken bedrijfskleding nieuwe Depot Boijmans van Beuningen

Vrijdag opent officieel het nieuwe Depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De kleding van de medewerkers die straks in het iconische depotgebouw rondlopen, is ontworpen door Studio Markx en duurzaam geproduceerd door By Rockland. Dat blijkt uit een persbericht van Depot Boijmans van Beuningen.

Studio Markx is de studio van modeontwerper Saskia Markx, wier atelier is gevestigd in De Wasserij in Rotterdam Noord. Markx baseerde het ontwerp voor de werkkleding van de depotmedewerkers op traditionele labjassen en werkjasjes. ‘Dit is niet alleen een verwijzing naar de ambachtelijke vaardigheden die nodig zijn voor het maken van kunst, maar ook het beheren ervan’, zo is in het persbericht te lezen. De jassen zijn gemaakt van wit tyvek, dat ook wordt gebruikt voor het inpakken van kunstobjecten. De jassen zijn bedrukt met het woord ‘depot’, uitgevoerd in de artistieke huisstijl van Depot Boijmans van Beuningen. De bedrukking is op elke jas net weer anders geplaatst. Dat maakt elk exemplaar uniek. Naast jassen zijn er voor de depotmedewerkers ook handige kleine tasjes met een brede schouderband, voor telefoons en pasjes.

De jas en het tasje, ontworpen door Studio Markx en geproduceerd door By Rockland. Beeld: By Rockland

Niet alleen medewerkers, maar ook bezoekers moeten bij binnenkomst in het depot een labjas aan. Dat is nodig uit veiligheidsoverwegingen, maar ook is het bepalend voor hoe de bezoekers het depot ervaren: niet alleen als een museum, maar ook als werkomgeving. “Mijn benadering bij het ontwerpen van bedrijfskleding is nooit alleen functioneel of esthetisch,” aldus Markx in het persbericht. “Inzicht in de organisatie, hoe mensen zich daarbinnen bewegen én mijn intuïtie zijn belangrijke aspecten tijdens het ontwikkelingsproces.”

Bedrijfskleding Depot Boijmans van Beuningen geproduceerd door By Rockland

Alle bezoekers- en bedrijfskleding is geproduceerd door <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/business/sofie-rockland-en-francisco-van-benthum-maken-unieke-bedrijfskleding-onze-klanten-zijn-game-changers/2021042049325” target=”_self”><u>By Rockland</u></a>, een Amsterdams bedrijf dat duurzame bedrijfskleding ontwerpt, produceert en levert in samenwerking met Nederlandse ontwerpers. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen, terwijl rekening wordt gehouden met criteria zoals slijtvastheid en wasbaarheid. Voor de kleding van de depotmedewerkers werd gebruik gemaakt van GOTS-gecertificeerde katoenkwaliteiten. Het grootste deel van de productie vond plaats in Amsterdamse <em>slow fashion</em>-ateliers die werken met professionals uit landen als Syrië, waar modevakmanschap nog volop bloeit.

Alle kledingstukken worden aan het einde van hun levenscyclus gerecycled tot nieuwe producten.