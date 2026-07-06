Superzondag: De afsluiting van Berlin Fashion Week SS27

Zondag is normaal gesproken een rustdag, maar niet deze Berlin Fashion Week. Voor de afsluiting van het SS27-seizoen zette de stad nog een keer alles op alles en bracht internationale namen en Berlijnse iconen samen. Waar de laatste dag elders een rustige afsluiter is, stonden in Berlijn op zondag meerdere hoogtepunten op het programma: een Deens label met een omweg via Milaan, een Japanse ontwerper die Berlijn regelmatig verkiest boven zijn thuisstad, een debuut na jaren in de schaduw van prominente klanten en tot slot een jubileum als grote finale.

Wie dacht dat na vier dagen Fashion Week de energie op was, had het mis. Een korte terugblik op de laatste uren van Berlin Fashion Week.

Martin Quad: De gast uit Kopenhagen

Voordat Martin Quad op zondag in Berlijn verscheen, had het label zijn internationale runwaydebuut al in Milaan gehad. Bij de Fondazione Sozzani toonde de Kopenhaagse ontwerper Martin Juncker in juni voor het eerst ‘Woodman Pt.2’, geïnspireerd op de morbide en poëtische beeldwereld van fotografe Francesca Woodman. In plaats van haar motieven alleen te citeren, vertaalde Juncker haar fascinatie voor spiegels, fragmentatie en verdwijning direct naar de snit: klassieke tailoring-items werden uit elkaar gehaald en opnieuw samengesteld in een dubbele, omgekeerde of licht vervormde vorm.

In Milaan werd de show begeleid door gebroken spiegels, zwevende draperieën en een speciaal gecomponeerde operapartituur, waardoor het meer leek op performancekunst dan op een klassieke modeshow. Naar Berlijn bracht Juncker het concept nu in een compactere vorm: rokken die eigenlijk uit twee broekspijpen bestaan, extreem hoog aangezette taillebanden, eendelige pakken die het midden houden tussen een jurk en een broek, en blazers die naadloos overgaan in shorts, grotendeels uitgevoerd in één monochrome kleur.

John Lawrence Sullivan: Opnieuw Berlijn in plaats van Tokio

Dat Arashi Yanagawa met zijn label John Lawrence Sullivan liever in Berlijn showt dan in zijn thuisstad Tokio, is inmiddels een gegeven. De voormalige professionele bokser richtte het merk in 2003 op en vernoemde het naar de legendarische zwaargewichtbokser John L. Sullivan – een verwijzing die tot op de dag van vandaag de strijdlustige ondertoon van zijn ontwerpen bepaalt. Voor zijn SS27-collectie ‘Androgyny’, gepresenteerd in de zaal van het Kronprinzenpalais, stelde Yanagawa opnieuw klassieke genderrollen ter discussie en richtte hij zich op de vraag hoe schijnbaar tegenstrijdige eigenschappen in één kledingstuk kunnen worden verenigd.

Dit werd onder andere zichtbaar in nauwkeurig gesneden pakken, klassieke overhemden en lange jassen, aangevuld met een terugkerende plooibroek in lange, korte en kuitlange varianten. Daarnaast werden materialen met een reptielenlook gebruikt als symbool voor verandering en een nieuw begin, en waren er verwijzingen naar de Japanse bondage-techniek Shibari, die tot uiting kwam in riem- en veterdetails op jassen en blazers. Als overkoepelende referentie diende de portretserie ‘Modern Lovers’ uit 1990 van fotografe Bettina Rheims, die de bevrijding van rigide gendernormen vastlegt.

Selva Huygens: Eindelijk op de eigen catwalk

Cristian Huygens en Natalia Golubenko hebben hun in 2024 opgerichte label al tot een gewilde naam gemaakt onder beroemdheden – Lady Gaga, Jared Leto en FKA Twigs behoren tot de klantenkring – maar stonden tot nu toe nooit met een eigen show op het officiële BFW-programma. De ontwerpen zijn verre van glamoureus tot stand gekomen, in een industrieel gebouw in de Ziegrastrasse in Neukölln, waar Huygens auto-onderdelen, afgedankte schoenen en industrieel afval van de straat omvormt tot draagbare sculpturen.

Met ‘Aerospatial’ vierde het duo nu zijn BFW-debuut. De collectie greep terug op de vormentaal van de ruimtevaartesthetiek uit de jaren zestig, gecombineerd met retrofuturisme en de strakke lijnen van brutalistische architectuur – een stijl die het label zelf omschrijft als ‘Brutalist Functional Art’.

Leren jurken met een A-lijn en trapeziumvormige minirokjes in avondroodtinten werden gecombineerd met sculpturale stukken gemaakt van gerecyclede auto-onderdelen, zoals korsetten van oude rubberen matten of rokken van veiligheidsgordels. Ongeveer negen van de tien gebruikte materialen zijn afkomstig van recycling, deadstock of werden op straat in Berlijn gevonden. Voor Golubenko, die naast communicatie en brandmanagement ook als model voor het label werkt, is dit precies de kern van het merk: een onconventionele omgang met afgedankte materialen die duurzaamheid en durf samenbrengt.

Kolya Bogatyrev: Kleding als herinnering

Het in 2021 in het Oekraïense Tsjerkasy opgerichte modeproject Kolya Bogatyrev maakt geen gebruik van nieuwe materialen. Er wordt uitsluitend gewerkt met bestaande kledingstukken, die via een zelfontwikkeld recyclingsysteem van traditioneel kleermakerswerk en moderne upcyclingtechnieken opnieuw worden samengesteld.

Na de vorige collectie ‘Contraargumentum’, die in het voorjaar in het tweedehandswarenhuis Humana aan de Frankfurter Tor werd getoond, volgde nu met ‘Classical Reminder’ de tweede runway-show in het officiële BFW-programma. Dit keer als een reflectie op vergankelijkheid en de stille schoonheid van alledaagse momenten. Overhemden, pakonderdelen en uniformen werden versneden en opnieuw samengesteld, zodat restanten van hun oorspronkelijke vorm zichtbaar bleven en kleding een drager van persoonlijke geschiedenis werd. Strenge snitten werden gecombineerd met doorschijnende stoffen en ambachtelijke details, waardoor de looks een balans vonden tussen helderheid en kwetsbaarheid.

GmbH: Het grote slotstuk

Voor de finale van Berlin Fashion Week SS27 nodigden Serhat Işık en Benjamin Huseby van GmbH uit. De show was tevens het sluitstuk van ‘Intervention VI’, het door het Berlijnse PR-bureau Reference Studios gecureerde showformat in het Kronprinzenpalais, dat die dag ook Dagger, Martin Quad en John Lawrence Sullivan op het podium bracht.

Met de collectie ‘Desire Paths’ ging het GmbH niet om louter nostalgie, maar om een nauwelijks verteld hoofdstuk uit de stadsgeschiedenis: de bloeiende Berlijnse mode-industrie van de jaren twintig, die tijdens het nationaalsocialisme met geweld werd vernietigd omdat veel van de toonaangevende huizen en ateliers werden geleid door Joodse ontwerpers en ontwerpsters die werden onteigend, verdreven of vermoord. In plaats van deze geschiedenis als een kostuumdrama na te bootsen, liet GmbH deze doorvloeien in de eigen, voor het label typische vormentaal van nauwsluitende sportswear en beschermende silhouetten. Een goed voorbeeld hiervan was een kraag die herinnerde aan een jas van de Berlijnse coupeuse Clara Böhm, die actief was van 1912 tot 1939.

Voor het onderzoek bezochten Işık en Huseby het privéarchief van Julia Schwarz en integreerden ze geselecteerde originele stukken uit de jaren tien tot en met zestig in de show, gemaakt door nu grotendeels vergeten Berlijnse ontwerpers. Weelderige avondkleding, strak gesneden jurken en scherp gesneden blazers werden zo gecombineerd met de sportswear- en clubwear-elementen waar het duo bekend om staat. GmbH wilde de collectie ook politiek begrepen zien. Het label verwees expliciet naar de toenemende staatsrepressie, de marginalisering van minderheden en de ruk naar rechts in Duitsland.

Hiermee kwam de SS27-editie van Berlin Fashion Week ten einde – het volledige overzicht van het seizoen is hier te vinden.