Supreme slaat handen ineen met Missoni

De wereld is nog maar net bekomen van het verrassende partnerschap van Supreme met sieradenmerk Tiffany & Co., of de volgende samenwerking kondigt zich alweer aan. Dit keer slaat het streetwearmerk de handen ineen met het Italiaanse luxelabel Missoni, zo is te lezen in een persbericht van Supreme.

Missoni staat bekend om kleurrijke en comfortabele breisels, waar Supreme staat voor moderne streetwear. De samenwerking is, zoals gebruikelijk, een samensmelting van de twee: er zijn sportieve jasjes bij van kleurrijke wol en grafische truien met ingebreide skylines, evenals hoodies en poloshirts. Ook typisch voor de Supreme-collabs: de meeste items zijn voorzien van grote logo’s van beide merken.

De collectie is in Noord-Amerika en Europa. vanaf 18 november te verkrijgen via de website van Supreme. In Azië is de collectie vanaf 19 november beschikbaar.