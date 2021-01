Tassenlabel Jessica Joyce: “Dankzij de KVK en EEN worden mijn belangen behartigd in het buitenland"

De modebranche was allesbehalve nieuw voor Jessica Joyce van de Heuvel toen ze in 2019 haar eigen tassenmerk startte. De aan Artez afgestudeerde ontwerpster, had al zo'n tien jaar haar eigen cocktailjurkenlabel gerund. Toch was ze maar wat blij met de hulp van de Kamer van Koophandel (KVK) en het Enterprise Europe Network (EEN). Met hun ondersteuning voegde ze waarde toe aan haar bedrijf, kon ze de innovatiestrategie succesvol implementeren én vond ze een leverancier in Portugal.

Jessica Joyce van de Heuvel had het ontwerpen eigenlijk al vaarwel gezegd. Ze had haar modemerk in cocktailjurken verruild voor de culturele sector waar ze onder andere bestuurssecretaris was en zich bezighield met relatiebeheer.

Toch miste ze het ontwerpersvak. "Eén ding wist ik zeker: ik wilde geen producten meer ontwikkelen met een maatvoering. Dus ik ben gaan onderzoeken wat dan een goed item zou zijn, ook commercieel. Al snel kwam ik toen uit op de handtas", vertelt Van de Heuvel over het ontstaan van haar merk. “Ik ben altijd gefascineerd geweest door de relatie van vrouwen met hun tassen. Die lijkt op een liefdesverhouding.”

Innovation Health Check: hoe innovatief is je bedrijf?

Een collega-ondernemer wees haar op de KVK. Zo kwam ze in contact met Angelo Mulder van de organisatie, die haar hielp bij de Innovation Health Check. Dit is een methode waarbij bedrijven op zeven onderdelen worden gescand, van de productontwikkeling tot de commerciële onderdelen. De innovatiebenchmark is bedoeld om te bepalen hoe ‘innovatiegericht’ bedrijven zijn. Daarna volgt een vergelijking met een Europese database. Vervolgens komen daar actiepunten uit. Omdat het een door de EU gesponsord project is, is het kosteloos.

"De timing was perfect", zegt Van de Heuvel, "want zo kon ik mijn bedrijf al optimaliseren, voordat ik het merk lanceerde." Waar ze het meeste aan heeft gehad? "Het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van Jessica Joyce. Waar heeft de klant behoefte aan? Ook was het fijn om geholpen te worden met het in de markt zetten van het product. Zeker in deze tijd, waarin e-commerce zo belangrijk is en ook grote retailers webshops hebben."

Zoektocht naar een leverancier in Portugal

De KVK en EEN – een professioneel netwerk van 600 organisaties in ruim 60 landen – hielpen Van de Heuvel niet alleen om haar bedrijf te optimaliseren. Ze vond via het netwerk ook een producent. De ontwerpster kwam namelijk in contact met Susana Pinto en Céu Filipe in Portugal, van AEP (Portuguese Business Association).

Na het beantwoorden van tal van vragen over wat de ontwerpster zocht in een leverancier, reisde ze af naar Porto. Pinto vertelt over het proces: "Toen Angelo Mulder ons belde, hebben we in ons netwerk gezocht of er bedrijven waren die aan de criteria van Jessica Joyce voldoen. We spraken vervolgens met Portugese partijen om er zeker van te zijn dat ze nog steeds geïnteresseerd waren. Ook overlegden we met Mulder om er zeker van te zijn dat de bedrijven een match zouden zijn. Uiteindelijk zijn we met Van de Heuvel langs de leveranciers gegaan om te beoordelen of er een samenwerking gerealiseerd kon worden."

De ontwerpster is blij dat ze in de beginfase van haar merk al contact had met Pinto en Filipe. "We kennen allemaal de verhalen; dat de prototypes prachtig zijn, maar dat de rest van de productie van veel mindere kwaliteit is. Dan is het fijn als een tussenpartij kan zeggen 'heel vervelend, maar dit is niet de bedoeling'. De richtlijnen van de EEN-samenwerkingen biedt dan houvast.”

Ze vervolgt: "Wat ik eerder al had gemerkt, toen ik nog mijn modelabel had, was dat communiceren met producenten lastig kan zijn door culturele verschillen. Het is nu heel fijn dat mijn belangen behartigd worden in het buitenland. En als er iets mis gaat of ik kom ergens niet uit dan is er altijd iemand die kan bemiddelen."

Intellectueel eigendomsrecht

Van de Heuvel heeft nog meer gehad aan haar contacten met de KVK en EEN. Zo heeft ze ook gebruik gemaakt van de European IP Helpdesk, voor advies voor eigendomsrechten.

Mulder: “Als drie partijen samenwerken om een product te ontwikkelen is het belangrijk om van tevoren vast te leggen hoe de intellectual property zijn verdeeld.”

Strategische plannen voor de toekomst

Ook nu het merk Jessica Joyce is gelanceerd en ze inmiddels ook haar eigen webshop heeft op Jessica-joyce.com, heeft Van de Heuvel nog veel aan de hulp van de KVK en EEN. Het strategische plan van de ontwerpster is namelijk om het merk verder te innoveren en daar helpen Mulder, Pinto en Filipe haar bij.

Van de Heuvel: "Ik ben heel erg geïnteresseerd in technologie. Daarom ben ik aan het kijken hoe ik mijn tassen kan verbeteren qua functie, maar ook met de toevoeging van elektronische elementen die het leven van de werkende vrouw makkelijker én veiliger maken."

Pinto bewondert het in de ontwerpster dat ze wil blijven vernieuwen. "Jessica Joyce stort zichzelf voortdurend in nieuwe uitdagingen”, zegt ze. “De tassen zijn prachtig vormgegeven met veel aandacht voor het verhaal achter het merk. Maar het merk draait om meer dan alleen vakmanschap. Ze wil een brug slaan tussen modetraditie en modetechnologie met slimme designtassen. Wij helpen haar merk momenteel om de innovatie van productontwerp te versnellen", licht Pinto toe.

"Service stopt nooit, onze steun ook niet. In andere woorden: Enterprise Europe Network is meer dan een project, het is een lifestyle: gepassioneerd en levendig."

