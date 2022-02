Terugblik op de Paris Haute Couture Week SS22: Een moderne visie op vakmanschap

De Parijse Haute Couture Week SS22 is tot een einde gekomen, met minder spektakel en meer aandacht voor de glorieuze savoir faire. Op de voorste rijen schitterden de grote afwezigen, met uitzondering van Kanye West en nieuwe vriendin/muze Julia Fox, die de schijnwerpers op zich namen.

Beeld: Schiaparelli FW22, courtesy of Schiaparelli

Beeld: Schiaparelli FW22, courtesy of Schiaparelli

Schiaparelli

De meest over de top creaties kwamen van de Amerikaanse ontwerper Daniel Roseberry bij Schiaparelli, een palet gereduceerd tot bijna alleen maar zwart, wit en goud, in de meest sensuele vormen. De verbeelding van Roseberry, met zijn voorliefde voor sculpturale lijfjes, hoofddeksels en oversized juwelen, is niet te temmen.

In een knipoog naar het metaverse en buitenwereldse waren er planetaire ringen die de gezichten van de modellen omcirkelden, vergulde bustiers die meer sci-fi dan irl (in real life, red.) waren. De kleding had minder volume en kleur dan de vorige seizoenen, maar de looks waren er niet minder opvallend om. Het belangrijkste is dat het huis van Schiaparelli een gevoel voor humor heeft dat zowel verfrissend als noodzakelijk is.

Beeld: courtesy of Dior SS22

Beeld: courtesy of Dior SS22

Christian Dior

Dit seizoen heeft Maria Grazia Chiuri de feministische boodschap afgezwakt in plaats van de nadruk te leggen op de bekwame menselijkheid van haar vele medewerkers en 'petit mains' van haar ateliers. Prachtig geborduurde stukken, van japonnen tot sokken en schoenen, zullen haar klanten verblinden die het zich kunnen veroorloven om de echte waarde van op maat gemaakt vakmanschap te zien en te dragen. De collectie was bijna 'gewoon' in vergelijking met de baljurken van weleer, met prachtig handgemaakt kleermakerswerk in grijs, zwart en wit, uitgevoerd met de fijnste constructie en knowhow die nodig is om elk stuk te naaien.

Beeld: courtesy of Chanel SS22

Beeld: courtesy of Chanel SS22

Beeld: courtesy of Chanel SS22

Beeld: courtesy of Chanel SS22

Chanel

De blauwbloedige Charlotte Casiraghi flaneerde op een echt paard over de catwalk en droeg het typische getailleerde jasje van het Chanel-huis, misschien wel het grootste spektakel waarmee een coutureweek geopend werd. Het kenmerkende jasje volgde in verschillende versies voor de volgende acht looks, vederlicht, in tweed, blauwe tinten en vervolgens in jasjurken, met ruiten, strepen en bouclés als favoriete stoffen. Een jurk van ruw gesneden zijden organza werd gedragen met een jasje van tweed tule met lovertjes over een bolero geborduurd met constructivistische bloemenplukjes en parels. Zo gedetailleerd was het.

Het constructivistische decor was een thema dat was ontworpen door beeldend kunstenaar Xavier Veilhan, die eerder met Chanel had samengewerkt en die ook een film heeft gemaakt met constructivistische motieven in superpositie. Artistiek directeur Virginie Viard zei in de toelichting bij de show dat het "deels landschap, deels tuin en deels open theaterpodium" was.

Het theatrale aspect heeft zeker de make-up geïnspireerd, met veel gebruik van zwarte kohl om ronde ogen te benadrukken en dubbele liner voor een dreigend statement.

Valentino

Pierpaolo Piccioli's Valentino couture line-up, in zijn meest inclusieve casting ooit, toonde een aantal bekende gezichten, maar vooral een reeks lichaamskenmerken die nog niet eerder op de haute couture runway te zien waren. In een preview voor de show vertelde Piccioli aan Vogue "in couture zie je deze lichamen nooit", en schudde hij de basis van het vak door "de codes te behouden, maar de waarden te veranderen".

In plaats van elke look op één slank maat huismodel te passen, gebruikte Piccioli vanaf de ontwerpfase verschillende lichaamsvormen en proporties, waardoor er verschillende silhouetten ontstonden wanneer een verscheidenheid aan maten werd omarmd. Adembenemend waren de prachtige kleuren en sublieme draperie waar Piccioli bekend om staat.

Beeld: Viktor&Rolf Haute Couture SS22 (via Karla Otto)

Beeld: Viktor&Rolf Haute Couture SS22 (via Karla Otto)

Beeld: Viktor&Rolf Haute Couture SS22 (via Karla Otto)

Beeld: Viktor&Rolf Haute Couture SS22 (via Karla Otto)

Viktor & Rolf

De op Uncle Fester geïnspireerde creaties van Viktor & Rolf doen geen recht aan de ongelooflijke techniek en constructies van het Nederlandse ontwerp-duo. Met behulp van korsetten om de halslijn en schouders te verhogen, creëerden de ontwerpers een silhouet dat teruggrijpt naar hun allereerste collectie voor de modewedstrijd van Hyères in 2003.

De ontwerpers zeiden dat het silhouet deed denken aan oude Hollywoodfilms met archetypische enge beelden van een persoon in de deuropening. Als de constructies je te veel zijn, werken ze ook prima zonder de korsetten.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.