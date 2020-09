Tess van Zalinge brengt digitale ontwerpen tot leven in nieuwe demi-couture collectie

Nederlands ontwerper Tess van Zalinge stond deze zomer op het programma van Helsinki Fashion Week. Voor deze fashion week maakte de ontwerper voor het eerst digitale ontwerpen, aangezien de modeweek digitaal plaatsvond. Na de digitale presentatie in augustus zijn de items tot leven gebracht voor de collectie van ‘Patchwork 2020’ die deze week gepresenteerd werd in Amsterdam.

‘Patchwork 2020’ is geïnspireerd door Van Zalinge’s eigen archief en de meest iconische stukken daarin, aldus het persbericht over de collectie. “De collectie is geboren uit de behoefte voor ambacht in deze onzekere tijden, geboren uit de fascinatie voor het Nederlandse erfgoed en de behoefte om het archief te verbeteren, hernieuwen en ermee te experimenteren,” aldus het persbericht. Van Zalinge’s vorige collecties gingen bijvoorbeeld al in op het concept ‘Maandag Wasdag’, Delfts Blauw en kraplappen uit Nederlandse klederdracht. Ze staat bekend om haar hoge niveau van ambacht die verwerkt wordt in elke collectie.

De naam van de collectie geeft al weg dat er veel gebruik is gemaakt van ‘patchwork’, oftewel lapjeswerk. “Deze techniek is heel herkenbaar, duurzaam en individualistisch, maar voor mij staat het ook voor een viering en bevrijding,” aldus Van Zalinge in het persbericht.

De collectie zal vanaf 1 oktober te zien zijn in het Fashion for Good Museum in Amsterdam en maakt daar deel uit van de tentoonstelling ‘A cut above’.