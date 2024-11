Tessa Koops over persoonlijkheid in de wholesale: “In de mode is het belangrijk om flexibel te blijven”

Tessa Koops haar naam is haar merk, en daarin ook enorm persoonlijk, zo is te lezen in het vorige artikel over Koops’ eigenzinnige visie op ontwerp en haar merk. Als opvolging, belicht FashionUnited in dit artikel Koops’ aanpak qua wholesale strategie en retail partner ondersteuning. Ook hierin is Koops onmiskenbaar zichzelf: “Persoonlijke aandacht, op alle vlakken, naar je consument en naar je winkelklant, is belangrijk. Het geeft ook een bepaalde druk, maar dat is niet zo groot dat ik het niet meer leuk vind. Ik geniet er juist van.”

Een persoonlijke benadering voor retailers

In haar wholesale aanpak hanteert Koops een voororder strategie, waarmee inkopers voor de productie hun selectie kunnen maken tijdens de tweejaarlijkse inkoopseizoenen. “We hebben bewust gekozen voor een beperkt aantal artikelen op voorraad, wat betekent dat retailers goed geïnformeerd moeten worden over de items die beschikbaar zijn,” legt ze uit. Zo kunnen haar partners unieke stukken aanbieden die klanten niet overal tegenkomen. “Inkopers denken vaak meer in cijfers en wat in het verleden heeft gewerkt, maar ik wil ook dat ze hun klanten kunnen verrassen met iets nieuws”. Over het naleveren van bepaalde items zegt Koops: “We doen ons best om retailers altijd iets te kunnen naleveren. Als er bijvoorbeeld veel vraag is naar een specifiek item, proberen we dat op te lossen waar mogelijk.”

Credits: Tessa Koops

Daarnaast biedt Koops ondersteuning wanneer bepaalde items een uitdagendere keuze blijken voor verkoop. Als een artikel bijvoorbeeld niet aanslaat, zijn er mogelijkheden om te ruilen: “In de mode is het belangrijk om flexibel te blijven. Wij doen ons best om te zorgen dat elk item de juiste plek vindt,” zegt ze. Haar doel is om een balans te bieden tussen vernieuwende en vertrouwde items, zodat klanten hun favoriete stukken aan kunnen bieden maar ook verrast kunnen worden door nieuwe ontwerpen. “Je moet het vertrouwde van de herkenning in een collectie kunnen brengen en het spannende van de vernieuwing. Het moet een goede combinatie zijn om iedereen blij en geënthousiasmeerd te houden.”

Koops biedt haar retailers uitgebreide ondersteuning, ook nadat de bestellingen zijn geplaatst. Ze hecht veel waarde aan spontane ideeën en gedachten en blijft betrokken bij het verkoopproces, zo ook in het feestelijk ontvangen van klanten in de showroom. “Ik ben heel actief op social media. Ik reageer ook persoonlijk op al mijn klanten als ik iets voorbij zie komen. Dat wordt enorm gewaardeerd,” vertelt Koops.

Tessa Koops Boutique op de Herenstraat Credits: Tessa Koops

Vernieuwing en Groeiplannen

Koops kijkt voortdurend naar manieren om haar merk te laten groeien, zowel binnen Nederland als internationaal. “Er ligt veel potentie in de Duitse en Franse markt, en we willen ons netwerk daar graag uitbreiden,” vertelt ze. Toch wil ze de persoonlijke benadering die haar merk zo kenmerkt, behouden. “Groei moet niet ten koste gaan van het persoonlijke contact dat ik heb met mijn klanten en retailers.”

Naast internationale uitbreiding denkt Koops ook aan productdiversificatie. De afgelopen seizoenen heeft ze haar collectie uitgebreid met knits en unisatijnen items. Deze toevoegingen brengen een stukje rust in het assortiment en geven haar collectie een nog breder aanbod. “Deze stukken zijn bedoeld als aanvulling en niet als vervanging van mijn prints,” legt ze uit. Speelsheid en creativiteit blijven centraal staan bij Tessa Koops, en ze wil haar klanten dit blijven toereiken met aanvullende accessoires zoals tote bags, beauty bags, sokken en sjaals.

Credits: Tessa Koops

Een merk met eigen identiteit

Tessa Koops blijft trouw aan haar visie op mode, waarin eigenzinnigheid en persoonlijke connectie centraal staan. Met een strategie die draait om ondersteuning, verrassing en speelsheid, positioneert zij haar merk als een energierijke aanvulling in de wholesale markt.

Haar focus op persoonlijkheid en flexibiliteit binnen wholesale en eigenzinnigheid in haar designs, zorgt ervoor dat haar merk voor zichzelf spreekt: “Ik wil niet kleding ontwerpen die tegendraads werkt, maar wil een mooie aanvulling zijn op andere merken. Dus toch een eigen gezicht hebben, een eigen handschrift, maar wel aansluitend voelen. "Van klanten hoor ik vaak dat ze mijn merk zo ook echt ervaren.”