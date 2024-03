Tet. Responsible Wear lanceert eerste collectie kindermode

Duurzaam modemerk Tet. Responsible Wear maakt haar eerste stappen in kindermode, zo meldt het modemerk in een nieuwsbrief.

Tet. Responsible Wear lanceert haar eerste collectie in kindermode op 22 maart. De collectie draagt de naam Tet. Mini. Oprichter Lieke van Hulsbergen hintte in 2023 al op de uitbreiding naar kindermode in een interview met FashionUnited. Destijds lagen er samples van een kindercollectie, maar niets was nog concreet. Daar komt nu verandering in.

Tet. Responsible Wear lanceerde in 2019 onder de naam Tet. Swimwear als badmodemerk. De badmode wordt gemaakt van recycled plastic in China, waar ook het recycleproces plaatsvindt. Bovendien is ieder kledingstuk gemaakt van natuurlijke stoffen. Het B Corp-gecertificeerde merk groeide later uit tot een volwaardig kledingmerk, waardoor de naam transformeerde in Tet. Responsible Wear.

FashionUnited heeft Tet. Responsible Wear benaderd voor meer informatie. Dit artikel wordt later mogelijk aangevuld.