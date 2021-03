TextielMuseum en Bank15 schrijven ontwerpwedstrijd uit voor duurzaam kledingontwerp

Het TextielMuseum en human development agency Bank15 nodigen talentvolle makers uit om deel te nemen aan de ‘Long Live Fashion!’ Design Contest. Dat kondigen de organisaties aan in een persbericht. De opdracht: ontwerp een verrassend, draagbaar en duurzaam kledingstuk (of een kledingset) op basis van tweedehands textiel. De twee winnende concepten worden in tijdens de najaarstentoonstelling ‘Long Live Fashion!’ in het TextielMuseum in productie genomen voor bezoekers, zo is te lezen.

Het doel van de wedstrijd is om jonge makers te stimuleren tot nadenken over een duurzame toekomst voor kleding. “De textielindustrie is, op olie na, de meest milieuvervuilende industrie en kent vele sociale misstanden,” aldus Suzan Rüsseler, conservator bij het TextielMuseum. “Met deze ontwerpwedstrijd nodigen we mensen uit actief mee te denken over een duurzame invulling van post-consumer textiel.” De centrale vraag is: hoe kan dat textiel tot duurzame en creatieve mode worden gemaakt?

De productie van de winnende ontwerpen gebeurt onder begeleiding van studenten van de School voor Mode van het ROC Tilburg, in een zogenaamde ‘microfactory’ - een minifabriek dus, die bezoekers een kijkje geeft in de wijze waarop textiel tot stand komt. Voor een kleine bijdrage kunnen bezoekers een item op maat laten maken.

De deadline voor het insturen van een ontwerp ligt op 30 mei 2021. Naast een ontwerp moet ook een concept met motivatie (max. 300 woorden) en drie foto’s van een prototype op model moeten worden ingezonden. Na een juryoordeel wordt de winnaar op 1 juli bekendgemaakt. Meer informatie is te vinden op de website van het museum.

De tentoonstelling ‘Long Live Fashion!’, georganiseerd in samenwerking met ontwerpers Christien Meindertsma, Harm Rensink en textielrecyclingbedrijf Wolkat, gaat over de vraag hoe een circulaire textielketen kan worden gerealiseerd. De opening van de tentoonstelling staat gepland voor 25 september 2021.