The North Face gaat herinneringen van dragers verzamelen

The North Face start samen met het kunstmuseum San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) het allereerste archief van het merk, 'ter ere van meer dan 55 jaar aan ontdekkingen', zo kondigt het merk aan.

Om de betekenis achter elk kledingstuk vast te leggen, lanceert het kledingmerk zijn eerste crowdsourced digitale archief. Gevraagd wordt verhalen en beelden van geliefde producten in te sturen, door op social media te posten met de hashtag #MoreThanAJacket.

The North Face brengt in de herfst van 2022 het archief tot leven middels een serie interactieve programma’s in het museum. "In de programma’s komen de historisch belangrijkste designs voor ontdekken en de verhalen erachter aan bod, naast alledaagse inzendingen van ontdekkers," aldus het kledingmerk.

"Onze klanten, de prestaties die zij hebben geleverd en de herinneringen die ze daarbij maakten, zijn een groot onderdeel van het rijke dna van ons merk. Met dit archief gedenken we samen met het SFMOMA de mensen, producten en verhalen die onze community blijven inspireren en de wereld vooruithelpen," zegt Mike Ferris, VP of Global Brand bij The North Face in het persbericht.

De aandacht voor kleding als drager van herinneringen en verhalen groeit

In april jl. was er het project ReShare Your Memories van het Leger des Heils. Tijdens de derde Week van het Tweedehands textiel werden kledingstukken met een kaartje met een herinnering verkocht. Het idee voor ReShare Your Memories kwam voort uit de gedachte dat kleding zijn waarde is verloren," vertelde een woordvoerder van Leger des Heils ReShare destijds aan FashionUnited . "De waarde van een kledingstuk zit hem niet alleen in het materiaal, maar ook in de ervaringen en herinneringen die eraan verbonden zijn. (..) Als je kijkt naar wat je er allemaal in hebt meegemaakt, is het kledingstuk veel meer waard dan alleen een stuk stof,” stelde de woordvoerder. “Ook kleding van een fast fashion-keten kan heel waardevol zijn als je er iets bijzonders in hebt beleefd."

Op Netflix verscheen eerder dit jaar de serie ‘Worn Stories’, gebaseerd op het gelijknamige boek van Emily Spivack. Het is een reeks van acht afleveringen waarin ‘gewone’ mensen vertellen over hun meest geliefde kledingstukken.

Video: It's more than a jacket, campagne The North Face, eigendom van het merk.