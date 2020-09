TikTok organiseert eigen virtuele modemaand

Parallel aan de grote modeweken in september organiseert TikTok dit jaar een geheel eigen modemaand. Tot en met 8 oktober is op het social mediaplatform een aparte programmering te volgen, met onder meer livestreams van grote modeshows en presentaties en drops van exclusieve capsulecollecties, zo meldt een persbericht.

De afgelopen dagen waren op TikTok al livestreams van de Louis Vuitton menswear-show en een show van Saint Laurent te zien. Voor de komende week staat er onder meer een livestream van de JW Anderson-collectiepresentatie op het programma. De maand wordt afgesloten met een ‘TikTok Runway Odyssey’, een virtuele show waarin TikTok de resultaten presenteert van ontwerpsamenwerkingen tussen Puma en TikTok-creators, evenals de TikTok-capsulecollectie ontworpen door Alice + Olivia. De collecties worden direct via het platform verkocht.

“Nu de meerderheid van de mensen nog steeds thuis in quarantaine zit, moeten merken snel kenteren om nieuwe manieren ontdekken om in contact te komen met hun klanten,” zo is in het persbericht te lezen. “Dat is waar TikTok om de hoek komt kijken.” CeCe Vu, verantwoordelijk voor Fashion Content Partnerships bij TikTok, stelt in het bericht: “De lancering van onze TikTok Fashion Month is een andere manier voor onze merkpartners om gebruik te maken van de authentieke en community-gedreven aanpak van het platform."

Hoewel het online evenement nog tot 8 oktober loopt, zou het wel eens kunnen dat het deel van de programmering na 20 september niet in de Verenigde Staten te zien zal zijn. Trump heeft aangegeven TikTok per 20 september uit de VS te zullen verbannen, tenzij de Chinese eigenaar van het platform de app verkoopt.