Tom Waes nieuw gezicht Tenson Benelux

Zweeds outdoor- en sportmerk start samenwerking met populaire Vlaamse televisiemaker en acteur Vanaf 1 september is Tom Waes het nieuwe gezicht van Tenson in de Benelux. De Vlaamse televisiemaker en acteur belichaamt met zijn energie, avontuur en fysieke uitdagingen de waarden waar Tenson sinds 1951 voor staat. De samenwerking markeert een volgende groeifase voor het Zweedse outdoor- en sportmerk in de Benelux.

Tenson ontwikkelt innovatieve en functionele kleding die zowel sporters en avonturiers als stijlbewuste consumenten aanspreekt. Van outdoor expedities en wintersport tot urban lifestyle: de collectie combineert topprestaties met een onderscheidende look. Centraal staat de MPC-technologie, die als rode draad door de collectie loopt en de authenticiteit van het merk benadrukt.

‘De enorme drive van Tenson zien we terug bij Tom Waes,’ aldus Sander Fixe, Marketing Manager Tenson Benelux. ‘Hij durft uitdagingen aan te gaan, zoekt constant zijn fysieke en mentale grenzen op en blijft daarbij authentiek. Dat maakt hem de perfecte ambassadeur voor ons merk.’

Tenson X Tom Waes. Credits: Tenson

Tom Waes

Tom Waes werd bekend met onder meer Tomtesterom, Reizen Waes, Undercover en Het Verhaal van Vlaanderen. Buiten de camera blijft sport een rode draad in zijn leven, of het nu gaat om duiken of extreme avonturen. Daarnaast zet hij zich in als ambassadeur van Sea Shepherd, waarmee hij actief bijdraagt aan de bescherming van oceanen en zeeleven.

