Tommy Hilfiger brengt Adaptive collectie naar Europa

De Adaptive kledingcollectie van Tommy Hilfiger is nu ook verkrijgbaar in Europa. Dat heeft het Amerikaanse modemerk Tommy Hilfiger aangekondigd in een persbericht.

"Doordat ik zelf kinderen met speciale behoeften heb, heb ik ervaren hoe hard we Tommy Adaptive nodig hebben," zegt (ontwerper) Tommy Hilfiger op de website van het merk. "De toegevoegde waarde komt van de discrete, slimme aanpassingen die het aankleedproces vergemakkelijken en zowel kinderen als volwassingen met een beperking een grotere zelfstandigheid - en een goed gevoel - opleveren."

Zo zijn er bijvoorbeeld ritsen die met een hand te bedienen zijn en sieren magnetische knopen op overhemden. Ook zijn er wijdere been-openingen en verstelbare details op broeken die ruimte creëren voor protheses, beugels en gips. Er is adaptive kleding voor dames, heren en kinderen.

Tommy Hilfiger introduceerde Adaptive in het voorjaar van 2016 in de Verenigde Staten voor kinderen, gevolgd door een lijn voor volwassenen in het najaar van 2017. Nu wordt de collectie in Europa, Japan en Australië geïntroduceerd.

Eerder deze maand kondigde PVH Corp, het moederbedrijf van Tommy Hilfiger en Calvin Kleiun, het vertrek aan van Daniel Grieder , CEO Tommy Hilfiger Global & PVH Europe. Onder zijn leiding groeide de retailverkopen van 6 miljard dollar in 2014 naar 9 miljard dollar in 2019. Grieder bekleedde in zijn 23 jarige carrière bij de organisatie verschillende managementfuncties.

Hugo Boss bevestigt op 5 juni jl. dat het gesprekken voert met Grieder voor de functie van CEO. Het Duitse merk zoekt een opvolger voor de huidige topman Mark Langer , die 30 september zijn functie neerlegt.

Martijn Hagman, voormalig COO Tommy Hilfiger Global & PVH Europe en CFO Tommy Hilfiger Global, heeft Grieder per 2 juni opgevolgd.