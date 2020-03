CEO Mark Langer van Hugo Boss vertrekt

Mark Langer stopt per 30 september aanstaande als CEO van Hugo Boss AG. Dat meldt het modebedrijf maandagochtend in een persbericht. Het vertrek van Langer is in “beste wederzijdse overeenkomst” tussen hem en het bedrijf besloten, zo luidt het bericht.

De reden van Langer’s vertrek is onbekend. Wel is duidelijk dat Langer zeker tot het einde van het jaar bij Hugo Boss blijft. “In het licht van de huidige uitdagingen die door de COVID-19-pandemie worden veroorzaakt, zal Mark Langer na 30 september 2020 als adviseur fungeren en op die manier het bedrijf tot het einde van het jaar ondersteunen,” aldus Hugo Boss in het bericht.

Hugo Boss gaat per direct op zoek naar een opvolger van Langer.

Mark Langer, CEO van Hugo Boss, vertrekt

Langer, geboren in de Zuid-Duitse stad Pforzheim, nam in mei 2016 de rol van CEO bij Hugo Boss op zich. In die functie is hij verantwoordelijk voor Company Strategy and Communication, Global Retail and Wholesale, Business Unit BOSS Menswear en Global Logistics. Langer startte in 2003 bij Hugo Boss als Director Finance & Accounting. Tussentijds was hij ook Senior Vice President Global Replenishment en CFO bij het kledingmerk. Voor zijn tijd bij Hugo Boss werkte Langer onder meer als Senior Associate en Project Leader bij organisatie-adviesbureau McKinsey & Company in New York en Düsseldorf.

“Mark Langer heeft tijdens zijn ambtstermijn als Chief Executive Officer het bedrijf met succes geherstructureerd en geherpositioneerd,” zegt Michel Perraudin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Hugo Boss, in het bericht. “De focus op de twee merken Boss en Hugo, evenals de aanzienlijke vooruitgang binnen de online business, het eigen retailnetwerk van het bedrijf en de Aziatische activiteiten zijn daar duidelijke bewijzen van. Hiermee heeft hij de weg naar duurzame groei uitgestippeld. Ik wil Mark bedanken voor zijn werk en wens hem het allerbeste voor zijn professionele toekomst,” aldus Perraudin.

Langer zelf verklaart: “Ik ben dankbaar voor de bijna 18 jaar bij Hugo Boss, waarin ik de gelegenheid heb gehad om het bedrijf in verschillende functies te dienen. In het licht van de passie en de inzet van de wereldwijd bijna 15.000 medewerkers, ben ik ervan overtuigd dat Hugo Boss nog sterker uit de huidige moeilijke situatie zal komen en zijn succesvolle ontwikkeling zal voortzetten.”

Onlangs stelde Hugo Boss al een nieuwe COO aan, namelijk voormalig Tom Tailor-CEO Heiko Schäfer. Ook de eerdergenoemde Perraudin vertrekt. Zijn opvolger is Hermann Waldemer.

Beeld: Hugo Boss AG