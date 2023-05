Trendforecaster WGSN kondigt kleur van het jaar 2025 aan: ‘Future Dusk’

WGSN, de voorspeller van consumenten- en designtrends, maakt samen met zusterbedrijf en kleurenautoriteit Coloro de kleur van het jaar 2025 bekend: ‘Future Dusk’. Dat schrijft WGSN vandaag in een persbericht. De kleur zit tussen blauw en paars in en is een “donkere, humeurige tint”.

De tint (Coloro 129-35-18) moet een buitenaards gevoel geven. Want zowel de opkomst van kunstmatige intelligentie als de “tweede Space Age” zijn van invloed op de kleur. De bedrijven verwachten dat Future Dusk vooral gaat terugkomen in klassieke kleding en investment pieces. Het kan een alternatief zijn op marineblauw of gebruikt worden als gender-inclusief paars.

De kleur is gebaseerd op een raamwerk van WGSN dat trends analyseert in “de samenleving, de technologie, het milieu, de politiek, de industrie en de creativiteit”. Eerder riepen de bedrijven ‘Apricot Crush’ uit tot kleur van het jaar 2024 en die zagen we afgelopen winter dan ook volop voorbijkomen op de catwalks (de shows lopen natuurlijk altijd iets vooruit op de tijd). ‘Digital Lavender’ was de kleur van 2023: “een hoopvolle en optimistische kijk op de toekomst.”