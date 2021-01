Trends: Dit hangt in de zomer van 2021 in de etalages

Ook 2021 belooft een onzeker jaar te worden in verband met de coronacrisis, daarom brengt FashionUnited u een overzicht van de belangrijkste trends die het seizoen lente-zomer 2021 zullen bepalen. Een ‘best of’ voor retailers en e-retailers die op zoek zijn naar inspiratie om hun voorraad aan te vullen of om hun etalages zo goed mogelijk up-to-date te houden.

Beeld: Saint Laurent SS21, Ferragamo SS21

Sensuele, gebreide bovenstukken

Mesh mag dan wel dé stof zijn van de koudere seizoenen, maar zijn zachte contouren maken het wel mogelijk lichamen te voorzien van een shape die ook zal blijven in het zomerseizoen. In het rapport ’SS21 Trends Spotlight: Europe vs. US’ meldt het Heuritech-analyseplatform voor de zomer van 2021 een toename van 20 procent in aansluitende, gebreide kledingstukken ten opzichte van de zomer van 2020. Om een goed doordachte gok te wagen op dit materiaal, raadt het bedrijf aan om zich te concentreren op de tops, de categorie waar het breiwerk het meest tot uiting komt. Op de Europese markt zit je veiliger met deze stof dan in de Verenigde Staten, aldus het Heuritech-rapport.

Op de website van Première Vision wordt ook de voorkeur van de koper voor "gecoat breigoed" aangegeven. Die term verwijst naar breisels die zowel sensueel als gemakkelijk te dragen zijn; Première Vision noemt als voorbeeld dikke, rekbare stoffen en fijne fleeces, gemaakt van een mengsel van viscose en andere kunstvezels.

Beeld: Oysho webshop (2019)

Linnen in neutrale en pasteltinten

Linnen wint steeds meer terrein. Lange tijd werd het materiaal aan de kant geschoven, nu wordt het erkend voor zijn duurzame kwaliteiten en geprezen om zijn veelzijdigheid om het materiaal te moderniseren. In een studie gewijd aan linnen, onthulde Tagwalk, een zoekmachine gespecialiseerd in mode, een veelzeggend cijfer: +102 procent linnen gezien op de catwalks van de lente-zomer 21. Heuritech voegt eraan toe dat linnen in combinatie met pastel of neutrale tinten en op maat gemaakte stukken gewild zijn, en voegt eraan toe dat het materiaal merken in staat zou kunnen stellen om zich te richten op avant-garde en trendy consumenten.

Beeld: Saint Laurent SS21, Isabel Marant SS21

Metallic items met 80's accenten

De discowind die in de winter van 2020 over het vakantieseizoen waaide, zal deze zomer niet volledig gaan liggen. De looks met glinsterende materialen weerspiegelen het verlangen naar feesten die veel mensen door de pandemie moeten missen. Burberry, Acne Studios, Isabel Marant en Paco Rabanne gebruikten metallic materialen in hun lente- en zomercollecties. Heuritech specificeert de categorieën van producten die met deze trend samenhangen: rokken voor de Europese markt en jassen voor de Amerikaanse markt. Tagwalk wijst er ook op dat de term "disco" in de SS21-collecties met 132,8 procent is gestegen ten opzichte van SS20. Metallic stukken zijn vooral gericht op consumenten met een scherpe stijl, de vraag ernaar bij het grote publiek moet nog groeien.

Beeld: Isabel Marant SS21, Agnès b. SS21

Vrolijke outfits

Afgelopen juni heeft Célina Bailly, verantwoordelijk voor het Women's Casual trendboek bij trendbureau Promostyl, FashionUnited verteld dat “Vreugde” één van de grote thema's voor de lente-zomer 2021 zou worden. Dit sleutelwoord moet worden opgevat als de wens van de consument om kledingstukken te dragen die veel comfortabeler en creatiever zijn. "Mensen gaan meer kleur kopen, natuurlijke tinten zoals groen, geel, iets dat meer vreugde brengt", legde Celina destijds uit. Naast dit kleurgebruik verschenen ook stukken met creatieve prints en weefwerken opvallend vaak op SS21 modeweken. Waaronder : Christopher Kane en zijn geschilderde collectie, Marni en de stukken uit het archief die gepatcht en beschilderd waren met poëtische woorden waren, of Stella Jean met haar levendige outfits.

Maar of het nu gaat om de expressie van ongeremde creativiteit of botsende prints, het idee hier is om zich te richten op kleding die in de kernvreugdevol en troostend is. Het is geen toeval dat de meest succesvolle merken op Instagram op London Fashion Week SS21 allemaal kleurrijke en bedrukte collecties presenteerden.

Beeld: Agnès b. PE21, Dior PE21

De vrijheid van comfortabele stukken

De periodes van lockdown hebben consumenten tot radicaal comfortabele outfits bekeerd. De vakbeurs Première Vision schrijft vol lof over de categorie vrijetijdskleding, of het nu gaat om ultravrouwelijk of jongensachtig, nauwsluitend of loszittend. Denk aan een strakke gebreide jurk, kleding die zit als een tweede huid, of lichte, zwierige outfits zoals die van Dior op de SS21 catwalk. Première Vision wijst ook op een verlangen naar zijdeachtige, nonchalante stukken, met vrouwelijke bovenkleding die qua materiaal schommelt tussen luxe katoen en zijde.

Bijna alle stukken waarmee consumenten hun eeuwige joggingpak kunnen ruilen voor een minder saaie outfit zijn goed om op te nemen. De outfit moet comfort en elegantie brengen en zowel thuis als buitenshuis te dragen zijn. Céline Bailly wijst FashionUnited lezers erop dat de trend naar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, en daarmee ook de wens om dat in onze outfits uit te dragen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Hoofdbeeld: Isabel Marant SS21, danscollectief (La)horde.