Trends in tweedehands luxe mode: The RealReal Luxury Resale Report

Het luxe resaleplatform The RealReal bracht woensdag zijn zevende jaarlijkse "Luxury Resale Report" uit, waarin het winkel- en consignatiegedrag van de meer dan 37 miljoen leden van het bedrijf wordt geanalyseerd. Het belicht ook de belangrijkste trends die momenteel de vraag en wederverkoopwaarde bepalen voor de meest gewilde luxe merken en artikelen - gedomineerd door hoogwaardige sieraden en tijdloze handtassen, maar ook TikTok-trends en de heropleving van nostalgische tv-shows.

"Mode ondergaat een seismische verschuiving. Trends komen steeds minder vaak van bovenaf (catwalks) en ontstaan nu van onderaf door dingen als TikTok, televisieshows en alledaagse straatstijl", aldus Rati Sahi Levesque, president en COO van The RealReal.

Duurzaamheid is nog steeds 'in'

Dit jaar gaven consumenten ook meer prioriteit aan duurzaamheid dan ooit, waarbij 49 procent van de leden zei dat het verlengen van de levenscyclus van luxe een belangrijke reden is om op The RealReal te winkelen, aldus de marktplaats. Bijna een derde (31 procent) van de klanten en 35 procent die ook in consignatie verkopen, zei dat ze zich sinds de pandemie richten op "het kopen van minder, maar meer speciale luxeartikelen"; 78 procent van de leden zei dat ze op The RealReal winkelen met "waarde" als topprioriteit.

"Ze willen meer investeren in kwaliteit, vooral in een tijd van economische onzekerheid: voor het tweede jaar op rij zien we dat zowel de gemiddelde bestelwaarde als de gemiddelde verkoopprijs stijgen in alle generaties, met stijgingen tot 14 procent. Het gaat niet meer om wat nieuw is, maar om wat gaat duren. Meer dan ooit stellen shoppers hun garderobe samen met een focus op onderscheidend vermogen en blijvende waarde", voegt Sahi Levesque toe.

Meest gezochte merken spreken massa's aan

Louis Vuitton behaalde de eerste plaats onder de meest gezochte merken, gevolgd door Chanel, Prada (eerste onder Gen Z-consumenten), Gucci en Loewe. Miu Miu, Celine, Bottega Veneta, Dior en The Row maken de top tien compleet. Zoekopdrachten naar herentassen stegen met 900 procent in vergelijking met vorig jaar, waarbij Gucci, Fendi en Chanel de leiding namen.

"Al deze merken herdefiniëren mode door een beroep te doen op de massa. Prada bijvoorbeeld, speelt perfect in op de trends uit de jaren 90 en Y2K en is het meest gezochte merk van Gen Z geworden. Er is ook Chanel en Gucci - waarvan de handtassen respectievelijk ons meest gezochte en op een na meest gezochte artikel zijn - die populair zijn onder zowel boomers als zoomers", legt Noelle Sciacca uit, associate director voor damesmode en strategische partnerschappen van The RealReal.

"Miu Miu, dat traditionele leeftijdsgebonden stijlregels doorbreekt, heeft een opmerkelijke stijging van 47 procent op jaarbasis gezien in zoekopdrachten naar zijn vintage stukken. De trend naar voortdurende democratisering van mode over de geslachten heen is ook duidelijk, waarbij veel van deze merken zich inzetten voor genderfluïde stijlen en inclusiviteit", voegt Sciacca toe.

Tassen worden toegankelijker

Hoewel consumenten tegenwoordig gemiddeld 20 procent meer uitgeven aan tassen dan vijf jaar geleden, is er een trend merkbaar naar iets toegankelijkere stijlen van gevestigde merken zoals Miu Miu en Loewe, maar ook van opkomende merken.

"In 2024 is de groei van kopers in de prijsklasse van 1.000 tot 3.000 Amerikaanse dollar met 13 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar, wat de grootste stijging is van alle prijscategorieën - met een focus op goede investeringen boven trends", vat het rapport samen.

“Margaux” tas van The Row. Credits: The Row

Tot de tien beste tassinvesteringen behoren The Row's "Margaux", Hermes' "Kelly" tas, Bottega Veneta's "Andiamo", Chanel's "Mini 22 Hobo" en Loewe's "Puzzle" aan de meer voorspelbare kant, maar The RealReal beveelt ook een paar minder bekende aan: Toteme's "T-Lock", Savette's "Pochette", Polène's "Numéro Dix", Alaïa's "Teckel" en Mulberry's "Alexa" tas.

Ook dit jaar zijn namaakproducten een kracht om rekening mee te houden, en The RealReal onderschepte meer dan 7.000 namaaktassen tijdens het authenticatieproces. "Hoewel de meest vervalste tassen nog steeds de gebruikelijke verdachten zijn - Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci - hebben we dit jaar een grote stijging gezien in Celine en The Row-imitaties na de quiet luxury hausse van 2023. Deze "superfakes" lijken vaak schokkend veel op het echte werk, met een aandacht voor detail die authenticators zelden eerder hebben gezien."

Vintage wordt mainstream

De wederverkoopplaats merkte op dat voorheen nichemerken zoals Issey Miyake en Vivienne Westwood in de mainstream zijn terechtgekomen. Wie een vroege aanhanger wil zijn van een nieuwe garde, moet uitkijken naar Claude Montana, Courrèges en Romeo Gigli. Opnieuw opgedoken tv-shows zoals The Sopranos en Sex in the City stimuleerden de vraag naar Gen Z. Met shows als "Emily in Paris" die tweedehands mode promoten, zullen series een groot effect blijven hebben.

Fijne (maximalistische) sieraden kenden dit jaar de hoogste groei van alle categorieën: "Het lijkt erop dat shoppers kiezen voor zekere investeringen in een tijdperk van economische onzekerheid en razendsnelle trends, waarbij ze meer uitgeven aan stukken met een hogere waarde met gegarandeerde ROI's en blijvende kracht. Ondanks aanhoudende economische factoren - zoals inflatie en stijgende metaalprijzen - laten onze gegevens een stijging van 7 procent zien in vraag en gemiddelde bestelwaarde, en ook dat klanten zich aangetrokken voelen tot hoogwaardige stukken van luxe merken", aldus het rapport.

Klassieke streetwearmerken dalen

Terwijl de verkoop met 25 tot 35 procent daalde in vergelijking met vorig jaar voor klassieke streetwearmerken zoals Supreme, Off-White en Nike Jordans en stukken daalden, steeg deze met 25 procent voor pakken en merken die bekend staan om hun zakelijke kleding zoals Donna Karan, Gianfranco Ferré en St. John, maar ook Brunello Cucinelli, Dior Men, Giorgio Armani en Zegna.

'New Americana' voor 2025

Last but not least is "New Americana" de trend voor 2025, een combinatie van boho- en utilitaire stijlen - zoekopdrachten naar vintage Diesel, Levi's, Chloe culottes, Dôen-jurken, franje leer en Boheemse zilveren sieraden gingen allemaal omhoog.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.