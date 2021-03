Tweede collectie Miljuschka by Wehkamp op 19 maart, chef ook nieuwe gezicht van Livera

De samenwerking tussen Miljuschka Witzenhausen en Wehkamp zet zich voort. Op 19 maart lanceert Witzenhausen haar nieuwe collectie voor de e-tailer, bestaande uit 35 zomerse jurken. De eerste collectie van Witzenhausen voor Wehkamp, die in november online ging, was binnen enkele uren uitverkocht. Ook werken Witzenhausen en Wehkamp al aan een najaarscollectie, zo is in een persbericht van Wehkamp te lezen.

“De vorige collectie was een droom die uitkwam en deze collectie weet dat gevoel zelfs te overtreffen,” aldus Witzenhausen in het persbericht. De collectie is ‘geïnspireerd op zwoele, zomerse Italiaanse avonden’, met zwierige silhouetten in romantische bloemenprints. “Met deze kleurrijke collectie vier ik vrouwelijkheid in iedere vorm en maat (…) Iedereen moet zich mooi en goed kunnen voelen. Juist in deze tijd waarin we allemaal wat extra sparkle kunnen gebruiken.” De collectie is verkrijgbaar in de maten 36 tot en met 56. Prijzen variëren van 39 tot 79 euro.

Vanochtend werd ook bekend dat Witzenhausen het nieuwe gezicht is van lingerieretailer Livera. “Miljuschka wordt door veel vrouwen als rolmodel gezien doordat ze open is over haar gewicht en zich kwetsbaar op durft te stellen,” zo stelt Livera in een persbericht. “Dit is exact wat Livera aan alle vrouwen wil vertellen. Wees jezelf, wees trots op je lichaam,” aldus Carolien Wenderich, manager marketing en communicatie bij Livera.

Miljuschka Witzenhausen maakt kookprogramma’s en kookboeken, en heeft een eigen website met recepten. Binnenkort verschijnt ook haar eerste kookmagazine.