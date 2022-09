Uitvaart Queen Elizabeth maakt schuifpuzzel van London Fashion Week-schema

De uitvaart van Queen Elizabeth valt op maandag 19 september, middenin de Londense modeweek. Uit respect voor de onlangs overleden koningin zijn alle shows op 19 september geannuleerd of verplaatst naar andere data. Updates over het schema druppelen inmiddels links en rechts binnen bij verschillende media.

De laatste dag van LFW, 20 september, wordt opeens de drukste, meldt FashionNetwork. Waar eerst maar een handjevol shows gepland stond, komen daar nu de verplaatste shows van Eftychia, Emilia Wickstead, Sinead O’Dwyer, Pronounce, Chet Lo en Richard Quinn bij. De shows van Ancuta Sarca en Christopher Kane worden naar de zondag verplaatst.

De show van Burberry, een van de eerste merken die lieten weten de show te zullen verplaatsen, gaat uiteindelijk door op 26 september, na afloop van de modeweek. Raf Simons, die dit jaar voor het eerst in Londen zou showen, liet weten de show helemaal te zullen annuleren . De lege plek in het schema wordt opgevuld door Chopova Lowena.

De verplaatsingen hebben niet altijd alleen met timing te maken, maar soms ook met locatie. Modelabel Roksanda had een show gepland staan in een van Londens koninklijke parken, en heeft er volgens Business of Fashion daarom voor gekozen de show voorlopig te annuleren.