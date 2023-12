Uniqlo brengt zijn gewilde schoudertas uit in een nieuwe kleuren

Modeketen Uniqlo brengt de ronde mini schoudertas, een van de hititems van het jaar 2023 , uit in een nieuwe kleuren, te weten in pastelroze, geel, blauw en paars. Dat meldt de modeketen in een persbericht.

De nieuwe uitvoeringen zijn verkrijgbaar vanaf 11 december in filialen van de winkelketen en via de Uniqlo webshop.

Uniqlo heeft meer dan 2400 winkels wereldwijd. Moederbedrijf is de Japanse retailholding Fast Retailing Co., Ltd. Vijf jaar geleden, in 2018 vestigde Uniqlo zich in Nederland met een winkel aan het Rokin in Amsterdam. Recent vernieuwde het bedrijf ook zijn Nederlandse webshop.

Modezoekmachine Lyst, die recent zijn 'Year 2023 in Fashion' publiceerde, zei dat de Uniqlo halve maan tas het goedkoopste product was, dat ooit in het jaaroverzicht verscheen. Naast de Uniqlo-schoudertas stonden ook Adidas Samba sneakers in de ranglijst en waren volgens het bedrijf minirokjes en hotpants gewilde modeitems. Miu Miu was het luxemerk waar dit jaar het meest naar werd gezocht.