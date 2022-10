‘Upcycle Solution’ collectie van Veepee beschikbaar voor pre-order

De eerste Upcycle Solution collectie van flashsaleplatform Veepee is vanaf 28 oktober beschikbaar voor pre-order op de website van Veepee, dat meldt het flashsaleplatform in een persbericht. De collectie was van 19 tot 23 oktober te bewonderen tijdens de Parijse kunstbeurs Paris Internationale.

De capsulecollectie bestaat uit witte t-shirts, jeans, cocktailjurken en bomberjacks die door Franse ondernemer Maroussia Rebecq een nieuw leven ingeblazen zijn. De Franse ondernemer maakte gebruik van stoffen als jersey, denim, poplin en sportwear. De prijzen van de collectie beginnen bij dertig euro.

Om toegang te krijgen tot de collectie moet eerst een account aangemaakt worden op de website van Veepee. De levering van de capsulecollectie is voorzien voor Kerstmis, zo staat in het persbericht. Bekijk hier nog eens de collectiestukken.