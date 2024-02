Van beroepskleding tot party-looks: De grote trends van Berlin Fashion Week

Deze week luidde de modeweek in Berlijn de 'Fashion Month' in, met shows in New York, Londen, Milaan en Parijs die volgen. Hoewel de Duitse hoofdstad niet helemaal kan concurreren met de 'grote vier', waren er enkele interessante trends te zien. Naast de op techno georiënteerde Berlijnse stijl met veel latex en blote huid, toonden andere collecties dat er in de feestmetropool ook overdag wordt gewerkt.

Ingesnoerd: van korsetten tot bewerkingen met veters

Geheel in navolging van het klassieke korset kozen merken als Kitschy Couture en Richert Beil dit seizoen voor veters die de kledingstukken insnoeren. In tegenstelling tot het nauwsluitende korset koos FW24 niet voor strakke pasvormen, maar juist voor rechtlijnig of zelfs wijd en vloeiend silhouetten.

Alternatieven voor veters worden aangeboden door Back2Back en Damur, die onderdelen van capuchons en outerwear gebruiken om hun looks bij elkaar te snoeren. In plaats van de praktische maataanpassing, ontstonden er plooien en werd het kledingstuk bewerkt met veters.

FW24-collecties (v.l.n.r.): Back2Back, Kitschy Couture, Richert Beil en Damur Credits: Ioannis Papadakis (links), James Cochrane (midden) en Moritz Hiller (rechts)

Versierde naden

Naast de veters waren ook versierde naden een geliefd detail op de catwalks in Berlijn. Ze creëerden opvallende patronen op korte blazers en leren jurken. Bij Lueder daarentegen versierde één lijn een geelachtige, oranje trui, die door het samenspel van kleurverloop en steken deed denken aan een operatielitteken.

FW24-collecties (v.l.n.r.): Richert Beil, Lueder en Dennis Chuené Credits: James Coachrane (links en midden), Boris Marberg (rechts)

Korte jassen

Vooral in de herenmode lijken korte jassen dit seizoen populair te zijn in Berlijn. Van eenvoudige blousons tot strakke leren bikerjassen, de korte stukken reikten tot net boven de navel of net eroverheen. Afhankelijk van het type jas kan de trend sportief, casual, maar ook chiquer zijn.

FW24-collecties (v.l.n.r.): Anonymous, William Fan, Gerrit Jacob en Damur Credits: (v.l.n.r.): ©Launchmetrics/spotlight, Boris Marberg, Ioannis Papadakis en Moritz Hilker

Micro-tops

Nog korter dan de jassen waren de micro-tops. Helemaal in lijn met de wilde Berlijnse clubs, waar kleding vaak achterwege wordt gelaten, werden riemen en badeau-latex-tops het enige stuk materiaal op het bovenlichaam. Olivia Ballard stuurde een minimalistische, uit zilveren kettingen gevlochten bh de catwalk op.

FW24-Kollektionen (v.l.n.r.): Namilia, Sia Arnika und Olivia Ballard Bild: Boris Marberg (links und Mitte) und James Cochrane (rechts)

Werkkleding maar dan anders

"Hij die kan feesten, kan ook de volgende dag werken" leek het motto van het seizoen te zijn, zelfs in Berlijn, want naast feestelijke looks toonde zich ook hier en daar een outfit die geïnspireerd was op werkkleding. Hierbij gaat het echter niet om pakken in de stijl van Office-Punk of typische werkkleding zoals denim- en cargobroeken, maar echt om kleding uit verschillende beroepen.

Glück Cloth stuurde een ballerina met grote tutu de catwalk op, SF1OG presenteerde een door het klaslokaal geïnspireerde collectie en stuurde een leraar met koffiemok en krant de runway op, en Haderlump liet als onderdeel van de herhaalde samenwerking met DHL een pakketbezorger in een chique pantalon zien.

Ontwerper Mario Keine haalde inspiratie uit doopjurken en bijpassende mutsen voor een deel van zijn collectie. Echter, bij het zien van de modellen, lijken ze meer op de werkkleding van historische dienstmeisjes - compleet met een schort met ruches en een toque, zoals de witte muts die keukenpersoneel draagt.