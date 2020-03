Van catwalk naar keuken: Modemerken betreden de hospitality sector

Londen - Van catwalk naar keuken: modebedrijven openen restaurants, bars en andere eetgelegenheden om hun imperium uit te breiden, en dat doen ze niet alleen in hun eigen winkels.

In-store cafés zijn al enige tijd in de mode. Neem Nicole Fahri met haar bekende 202-restaurant in Notting Hill, één van de eersten die de brug tussen food en fashion sloeg. Het was voor welgestelden een plek om te lunchen, brunchen, dineren en het knappe personeel te bewonderen.

In Londen bruiste de bar en het restaurant op de vijfde verdieping van Harvey Nichols met fashionista’s toen fashion week in het Natural History Museum plaatsvond. Andere voorbeelden zijn de Rose Bakery bij Dover Street Market, het café bij Bluebird, café Joe’s in de kelder van de Joseph flagshipstore, en het restaurant op de eerste verdieping van Emporio Armani. Die laatste trekt met name de West-Londense lunch-dames aan.

Nu zijn er ontwerpers die zich hebben ontpopt tot serieuze restauranthouders, met formidabele chef-koks en vermogen om te concurreren met bekende namen als Jamie Oliver en Gordon Ramsey. Sommigen hebben Michelinsterren verdiend, waaronder Gucci’s Osteria in Florence met de theatrale chef Massimo Bottura als eigenaar.

De stijlvolle Pasticceria Marchesi in Milaan maakt nu deel uit van de Prada Group, die ook drie banketbakkers in deze Italiaanse modehoofdstad en een onlangs geopende locatie in Mount Street in Mayfair, Londen, exploiteert. Daarnaast herbergt Prada op de zesde verdieping van de toren van haar Fondazione Prada in Milaan het restaurant Torre, ontworpen door sterarchitect Rem Koolhaas in 2018.

Mode is homogeen geworden dankzij globalisering

Traffic kan één van de redenen zijn dat modebedrijven zich aan food gingen wagen. Terwijl de luxe collecties wereldwijd grotendeels homogeen zijn, is food dat niet. Het is - in tegenstelling tot fashion - iets lokaals en ambachtelijks, dat verschilt van stad tot stad. Een in-store café brengt een gevoel van gemoedelijkheid en gemeenschappelijkheid, waardoor het minder draait om winkelen en consumeren, en meer om interactie en beleving.

Louis Vuitton opende eerder dit jaar zijn allereerste culinaire hotspot in Osaka, Japan. Le Café V en Sugalabo V, die zich op de bovenste verdieping van het Maison bevinden, bieden gerechten van de beroemde chef-kok Yosuke Suga. LVMH is niet onbekend met de hospitality sector, aangezien het in 2006 een nieuw concept van hoogwaardige, luxueuze hotels lanceerde met Cheval Blanc in Courchevel. Luxebedrijven diversifiëren hun portefeuilles en brengen een gevoel van prestige en verfijning naar de hospitality sector met hun onvermoeibare kwaliteit, exclusiviteit, verfijning en vakmanschap.

Het lijkt erop dat stijlvolle plekken om te eten, slapen en beleven nooit uit de mode raken.

Het origineel werd 24 maart gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.