Van katoenveld tot kledingkast: de reis van een kledingstuk

Onze kleding gaat in een razend tempo door onze kasten en handen, maar hoe vaak staan we stil bij de herkomst? In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt in de modewereld, is de kwaliteit en levenscyclus van kleding crucialer dan ooit. De aanpak van een merk in deze levenscyclus bepaalt hun rol in de strijd voor een duurzamere mode-industrie.

Ontwerp en materialen

Het begint allemaal bij het ontwerp. Dit is de fase waarin beslissingen over materialen en productiemethoden worden genomen die de duurzaamheid van een kledingstuk bepalen. Broeken van polyester vragen om andere keuzes dan een katoenen spijkerbroek. Voor polyester worden grondstoffen zoals aardolie gebruikt waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, terwijl katoen veel water en pesticiden nodig heeft. De keuze van materiaal heeft daarom een enorme impact op de duurzaamheid van het eindproduct.

Katoen is een veelgebruikte textielsoort in de mode-industrie. Hoewel katoen vaak als milieuvriendelijker wordt beschouwd, is traditionele katoenproductie een van de meest vervuilende processen in de kledingindustrie. Daarom wint biologisch katoen aan populariteit, omdat het geen kunstmest, of synthetische pesticiden en insecticiden gebruikt. Het is beter voor mens en natuur en essentieel voor het behoud van een evenwichtig ecosysteem.

Kuyichi is hier een pionier. Dit duurzame denim merk, opgericht in 2001, zet zich onder andere in om katoenboeren te helpen in hun biologische transitie. Kuyichi biedt consumenten milieuvriendelijke keuzes waarin stijl en duurzaamheid naadloos samenkomen, wat de toegankelijkheid van duurzame mode bevordert en toegankelijk maakt.

Credits: Kuyichi

Productieproces

Na het ontwerp en de materiaalkeuze volgt de productie. Dit omvat het spinnen van garen, het weven van stof en het naaien van het uiteindelijke kledingstuk. Om duurzaamheidsdoelen te bereiken, werken merken in deze fase samen met gecertificeerde fabrieken die voldoen aan hoge ethische en milieunormen en delen ze deze informatie met de consumenten. Kuyichi draagt bij aan deze missie naar transparantie door in 2019 een transparantiebelofte te ondertekenen en hun productielijst tweejaarlijks te publiceren. Ook is Kuyichi lid van de Fair Wear Foundation, die werkt aan een ethische kledingindustrie volgens de principes van hun 'Code of Labour Practice'. Met deze initiatieven nemen merken als Kuyichi verantwoordelijkheid voor de mensen achter de creatie van jouw kleding en werken continu aan het waarborgen van een ethisch proces voor mens en milieu.

Distributie, verkoop en gebruiksfase

De distributie en verkoop van kleding zijn de volgende stappen in de levenscyclus. Duurzaamheid in deze fase kan worden bevorderd door milieuvriendelijke verpakkingen te gebruiken en efficiënte logistieke systemen toe te passen die de CO2-uitstoot minimaliseren. In onze huidige wegwerpcultuur is het essentieel om het aanbod te minimaliseren en te focussen op kwaliteit boven kwantiteit om de impact te verminderen.

Eenmaal in handen van de consument begint de gebruiksfase. De duurzaamheid van een kledingstuk wordt in deze fase sterk beïnvloed door hoe het wordt onderhouden. Juiste zorg kan de levensduur van kleding aanzienlijk verlengen. Kuyichi sluit zich aan bij de mentaliteit van jeans-lovers: was je jeans zo min mogelijk, binnenstebuiten voor kleurbehoud en vermijd de droger. Deze principes gelden ook voor de rest van je garderobe. Wassen op lage temperaturen, het vermijden van de droger en wasverzachter verlengen de levensduur van kleding en verminderen de ecologische voetafdruk.

Credits: Kuyichi

MENDED X Kuyichi

Wanneer een kledingstuk zijn oorspronkelijke levensduur heeft bereikt, zijn er verschillende opties beschikbaar. Textielrecycling is een van de meest effectieve manieren om de levenscyclus te verlengen. Gerecycled katoen kan worden omgezet in nieuwe garens en stoffen, wat de noodzaak voor nieuwe grondstoffen vermindert. Kuyichi stimuleert consumenten om hun oude kledingstukken in te leveren bij hun ‘Trends are Circulair’ initiatief, waarbij ongedragen kledingstukken opnieuw worden verkocht of gerecycled. Kuyichi werkt ook samen met MENDED, waardoor Kuyichi-items kunnen worden gerepareerd om hun levensduur te verlengen, wat hulpbronnen zoals water, energie en grondstoffen bespaart. Lees hier meer over de samenwerking tussen MENDED en Kuyichi.

Kuyichi X MENDED Credits: Kuyichi

Ruimte voor verbetering

De levenscyclus van een kledingstuk biedt talloze mogelijkheden voor duurzame innovatie. Door bewuste keuzes te maken in elk stadium kunnen we de milieu-impact van de mode-industrie aanzienlijk verminderen. Merken zoals Kuyichi laten zien dat het mogelijk is om stijl en duurzaamheid te combineren en zetten de toon voor een groenere toekomst in de modewereld. Het is aan ons allemaal – ontwerpers, producenten en consumenten – om bij te dragen aan deze positieve veranderingen.

Laten we elke stap van de levenscyclus vieren als een kans voor duurzaamheid en innovatie.