Van Komono tot G-Star: op deze merken drukte Walter Van Beirendonck zijn creatieve stempel

Walter Van Beirendonck is een gerenommeerde Belgische modeontwerper die bekendstaat om zijn radicale esthetiek, uitgesproken kleurgebruik en conceptuele benadering van mode. Naast zijn autonome collecties sloeg hij door de jaren heen herhaaldelijk de creatieve handen ineen met andere merken, artiesten en instituten, waarbij samenwerkingen fungeerden als een verlengstuk van zijn artistieke visie. Zo werkte hij dit jaar opnieuw samen met Eastpak tijdens Paris Fashion Week. Hieronder een kleine greep uit zijn indrukwekkende samenwerkingsportfolio.

Dit artikel is geschreven door Wietse van der Veen.

Walter Van Beirendonck opnieuw aan de tekentafel voor Eastpak

De samenwerking tussen Walter Van Beirendonck en rugzakkenmerk Eastpak in 2026 is niet de eerste keer dat beide partijen elkaar vinden. In 2004 en 2014 sloegen ze al de handen ineen, en dit keer presenteerde Van Beirendonck tijdens Paris Fashion Week opnieuw een samenwerking in de SCARE the CROW / SCARECROW-show. In deze modeshow speelde hij met de spanning tussen agressie en tederheid door militaire referenties te contrasteren met florale elementen, zo blijkt uit het persbericht.

Walter van Beirendonck werkt voor de derde keer samen met tassenmerk Eastpak. Credits: Walter van Beirendonck.

Walter Van Beirendonck bundelt de krachten met Komono

Tijdens de FW22/23-collectie van de Belgische ontwerper, gepresenteerd tijdens Paris Fashion Week Men, droegen de modellen opvallende brillenmonturen. Deze werden speciaal ontworpen in samenwerking met het Belgische brillenmerk Komono, dat binnen deze samenwerking opereerde onder de naam neXt collections. Over deze samenwerking berichtte FashionUnited destijds al in dit artikel.

Credits: Beeld: Walter Van Beirendonck x KOMONO. Fotograaf: Jeroen Lommelen

Walter Van Beirendonck en G-Star tijdens Paris Fashion Week SS25

De Spring/Summer 2025-collectie van Walter Van Beirendonck in samenwerking met het van oorsprong Nederlandse modemerk G-Star was een heus modecircus te noemen. Glamcult deed eerder verslag van de modeshow, die plaatsvond in een bloemrijke, bijna sprookjesachtige setting en sterk leunde op clowneske referenties en het silhouet van Charlie Chaplin. Tijdens de show werd ook de eerste G-Star-capsule onthuld, treffend getiteld Denim With Balls.

De collectie combineerde Van Beirendoncks speelse vormentaal met G-Star’s technische denimexpertise: jeans met overdreven proporties en bolvormige details en knitwear met zijn kenmerkende cirkelmotieven. De stukken werden niet gestikt maar gelijmd in G-Star’s lab, wat de samenwerking een futuristische, technologisch innovatieve dimensie gaf.

Walter van Beirendonck lanceert SS25-collectie met G-Star tijdens Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

België op z’n best: Walter Van Beirendonck x JBC

In oktober vorig jaar bracht het Belgische modebedrijf JBC een samenwerking uit met de ontwerper. Het resultaat was een gelimiteerde collectie van vijfhonderd truien, die stuk voor stuk uniek waren. Van Beirendonck gaf destijds in een persbericht aan: “Met ‘Future Friendly’ wilde ik een collector's item creëren dat hoop uitstraalt. Het centrale beeld van de opkomende zon symboliseert een nieuwe start en een toekomst vol mogelijkheden. Elk stuk is uniek en staat voor de optimistische visie die we samen met JBC willen delen.”

Hoofdafbeelding van dit artikel toont de JBC-truien.

Walter Van Beirendonck en Ikea

Zeg je mode, dan zeg je niet gauw Ikea. Toch zette de Zweedse interieurketen de afgelopen jaren voorzichtige stappen in de modewereld door samenwerkingen aan te gaan met ontwerpers als Virgil Abloh en Walter Van Beirendonck. De ontwerper van Belgische bodem was een van de eersten die in 2016 met IKEA samenwerkte en baseerde zijn ontwerpen op een verhaal over vijf magische wezens in de wolken, die hij Wondermooi noemde. De personages uit dit verhaal vormden de basis voor de prints. Het aanbod omvatte onder meer kussens, dekbedovertrekken, servies en vloerkleden.