Van naald tot draad: Zo wordt een leren jas van Arma gemaakt

Achter elk kledingstuk in een winkel schuilt een uitgebreid productieproces. In de serie Van naald tot draad spreekt FashionUnited met een expert over hoe alledaagse kledingstukken en accessoires tot stand komen. Deze keer: Arden Aykaz, co-CEO van Arma, een familiebedrijf gespecialiseerd in luxe lederen mode, opgericht in 1985.

Opgegroeid in een Armeense familie met generaties lang kennis van het leerambacht, is Arden al vanaf jonge leeftijd betrokken bij het familiebedrijf. Vandaag de dag geeft hij leiding aan de ontwerp- en inkoopteams van het merk. Hij stuurt de creatieve richting van Arma aan en zorgt tegelijkertijd voor de hoogste standaarden in materiaalselectie en productie.

Hoe wordt een leren Arma jas gemaakt?

"Het maken van een leren jas begint bij het ontwerpproces. Ons design team in Amsterdam werkt vanuit de overtuiging dat ieder item ontworpen moet worden om lang mee te gaan. Daarom kun je ons vooral herkennen van tijdloze silhouetten."

"Wanneer we tevreden zijn over een ontwerp, worden hier productiesamples van gemaakt. Hieruit selecteren we de beste designs en krijgt de collectie vorm. Ons productieteam in Amsterdam test de stukken en maakt aanpassingen waar nodig. Wanneer alles goed is, gaan de items in productie’’.

'Het maken van een leren jas begint bij het ontwerpproces' Credits: Arma

Hoe ziet het productieproces eruit?

"Het productieproces begint bij het selecteren van de huiden. Voor het kiezen van de huiden werken wij uitsluitend samen met looijerijen die aangesloten zijn bij de Leather Working Group (LWG), een organisatie die zich inzet voor een verantwoorde en duurzame productie van leer.

"Na het kiezen van de huiden worden alle haren verwijderd en krijgen ze een oliebehandeling waardoor ze hun zachtheid behouden. De huiden zijn dan klaar om gekleurd te worden."

Productie in eigen fabriek in Safranbolu, Turkije

"Eenmaal in de juiste kleur, komen de huiden binnen in onze fabriek in Turkije, waar onze collecties worden gemaakt. We zijn enorm trots om een eigen fabriek te hebben waar we naast onze eigen collecties, ook voor een aantal mooie nationale en internationale merken produceren. In 2018 heropenden we onze fabriek in Safranbolu - een klein stadje in het noorden van Turkije – na een intensieve renovatie. Op dit moment werken er zo’n 200 medewerkers in de fabriek, die in nauw contact staan met ons team in Amsterdam."

Productie in Turkije Credits: Arma

"Om een leren jas te maken, worden de huiden één voor één in de juiste patronen gesneden. In tegenstelling tot andere stoffen, wordt dit met leer meestal handmatig en laag voor laag gedaan. Ons team in Turkije bestaat uit echte ambachtslieden die jarenlange ervaring en kennis hebben over het maken van items in leer, suede en shearling."

"Als de verschillende onderdelen van de jas zijn uitgesneden, worden als eerste de zijkanten aan de rug bevestigd. Hierna worden de mouwen aan elkaar gestikt en aan de armsgaten bevestigd. Wanneer de buitenkant van de jas in elkaar zit, wordt de voering vastgenaaid. De volgorde van de details zoals de knopen, ritsen en zakken zijn afhankelijk van het design."

Stomen en schoonmaken

"Aan het einde van het productieproces wordt ieder item gestoomd en schoongemaakt. Dit is een belangrijke stap omdat de jas hier echt zijn schoonheid krijgt. Als laatste wordt ieder item handmatig nagekeken voordat het klaar is om gedragen te worden’’.